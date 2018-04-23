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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Kktc’de Düzenleniyor!

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi öncülüğünde,  Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TİKA işbirliğinde, KKTC’de ilk kez düzenleniyor.

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Kktc’de Düzenleniyor!

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi öncülüğünde,  Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TİKA işbirliğinde, KKTC’de ilk kez düzenleniyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:36
Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Kktc’de Düzenleniyor!

 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi öncülüğünde,  Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TİKA işbirliğinde, KKTC’de ilk kez düzenleniyor.

KISBÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılacak eğitimler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin artması ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesi hedefleniyor.

Program 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında 3 tam gün sürecek ve 6 farklı eğitim verilecek. Program sonunda eğitimi devam sorunu olmadan tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek. Eğitim programı 10 Mayıs saat 09:00 itibarı ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonu’nda başlayacak.

Program STK'larda yönetici olarak çalışanların katılımına açık olacak.

EĞİTİM PROGRAMI

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşecek eğitim programı şu şekilde:

Eğitim Tarihleri:

10 Mayıs

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Kurumsal Yönetim ve Organizasyon–Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş

Gönüllü Yönetimi–Doç. Dr. Lütfi Arslan

11 Mayıs

Proje Yazma ve Yönetme–Ömer Özdinç

Dijital İmkanlar–Nihat Kılıç

12 Mayıs

Medya İletişimi–Mehmet Ekin Vaiz

Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme–Dr. İbrahim Taşdemir

Eğitime katılım göstermek isteyen STK yöneticileri http://www.kisbu.edu.tr/stkegitimi2018 adresinden başvuru yapabilir ve 0548 850 99 18, stkegitimi@kisbu.edu.tr iletişim adreslerinden detaylı bilgi alabilir.

Son Güncelleme: 23.04.2018 11:40
Anahtar Kelimeler:
STK)TİKATürkiyeİşbirliğiKktc
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