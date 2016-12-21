KURUMLAR, KURULUŞLAR, ÜNİVERSİTELER TAK’A YENİ YAŞINDA BAŞARI DİLEDİ

GAÜ: “TAK, DOĞRU VE YANSIZ HABERCİLİK ANLAYIŞINDAN VAZGEÇMEDİ”

KUZEY KIBRIS TURKCELL: “TAK, KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTENİYOR”

TELSİM: “TAK’IN İLKELİ, GÜVENİLİR VE TARAFSIZ YAYIN ANLAYIŞINA KATKI KOYAN ÇALIŞANLARI KUTLUYORUZ”

Kurumlar, kuruluşlar, üniversiteler Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı, TAK’a yeni yaşında başarı diledi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Asım Vehbi, TAK’ın kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmayı görev bilen ve bu misyonu layıkıyla yerine getiren doğru ve yansız habercilik anlayışından vazgeçmediğini söyledi.

Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser ile Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, TAK’ın kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli rol üstendiğini vurgulayarak kurumun ilkeli, güvenilir ve tarafsız yayın anlayışına katkı koyan çalışanları kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı ile Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış 43 yıllık süreçte ajansa özverili çalışmalarıyla katkı koyan herkesi saygıyla selamladıklarını dile getirerek, “Ajansı kuran Sait Terzioğlu ile kurumun yasal statüye kavuşmasına öncülük eden Kemal Aşık’ı rahmetle anıyoruz” ifadesine yer verdi.