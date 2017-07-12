Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:54

Kurultay Akbay Ve The Dream Band Orkestrası Othello Kalesi’nde Konser Verdi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 21.’sini düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Othello Kalesi’nde Kurultay Akbay ve The Dream Band orkestrası sahneye çıktı.

Kurultay Akbay Ve The Dream Band Orkestrası Othello Kalesi'nde Konser Verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 12 Temmuz 17 : Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 21.’sini düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Othello Kalesi’nde Kurultay Akbay ve The Dream Band orkestrası sahneye çıktı.

Akbay, “Hep Sen Varsın” albümündeki kendine ait parçaların yanı sıra, ülke şairlerinin sözlerini yazdığı şarkılar da seslendirdi.

Festival kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi, Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitleri yansıtan modern dans gösterisi yarın gece saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro'da yapılacak.

Bekir Küçükay'ın gitar kursu resitali 17 Temmuz Pazartesi, Kıbrıslı besteci ve müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu ise 18 Temmuz Salı akşamı Othello Kalesi'nde sahne alacak.

Festivalin kapanış konseri, Porto Ricolu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano ile 19 Temmuz Çarşamba akşamı Salamis Antik Tiyatro'da olacak.

(RU/GUR) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku