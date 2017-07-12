Kurultay Akbay Ve The Dream Band Orkestrası Othello Kalesi’nde Konser Verdi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 21.’sini düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Othello Kalesi’nde Kurultay Akbay ve The Dream Band orkestrası sahneye çıktı.

Lefkoşa, 12 Temmuz 17 : Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 21.’sini düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Othello Kalesi’nde Kurultay Akbay ve The Dream Band orkestrası sahneye çıktı.

Akbay, “Hep Sen Varsın” albümündeki kendine ait parçaların yanı sıra, ülke şairlerinin sözlerini yazdığı şarkılar da seslendirdi.

Festival kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi, Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitleri yansıtan modern dans gösterisi yarın gece saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro'da yapılacak.

Bekir Küçükay'ın gitar kursu resitali 17 Temmuz Pazartesi, Kıbrıslı besteci ve müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu ise 18 Temmuz Salı akşamı Othello Kalesi'nde sahne alacak.

Festivalin kapanış konseri, Porto Ricolu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano ile 19 Temmuz Çarşamba akşamı Salamis Antik Tiyatro'da olacak.

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