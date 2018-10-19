Kurucu Cumhurbaşkanı İçin Yazılan Şiir Oğlu Serdar Denktaş’a Takdim Edildi



Lefkoşa, 19 Ekim 18 : YDÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Hamdi, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın vefatının ardından kaleme aldığı şiirini, oğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a takdim etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denktaş’ı Bakanlık’ta ziyaret eden Ahmet Hamdi, konuşmasında “Biz aslında Rauf Raif Denktaş ile büyüdük, onun halkı için verdiği mücadelenin tanıklarıydık” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın vefat ettiği 2012 yılında vatani görevini yaptığı için cenazesine katılamadığını belirten Hamdi, “o gün kaleme kâğıda sarıldım ve duygularımı kaleme aldığım bu şiiri noterden onaylattım. Yıllar sonra bugün bu şiiri Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın oğlu da olan Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a takdim etmenin onurunu yaşadım” diye konuştu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da kabulde yaptığı konuşmada, Rauf Denktaş’ın fotoğrafının da yer aldığı şiiri, Denktaş Vakfı’na (Müzesine) teslim etmek üzere aldığını belirti ve Kıbrıs Türk gençliğinin bu hassasiyetinin oldukça kıymetli olduğunu kaydetti.

(ÖZ/HA)





