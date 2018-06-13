Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi

KURUCU REKTÖR AKPINAR, MEZUNLARA SESLENDİ

Girne Amerikan Üniversitesi'nin, 32'inci Akademik Yılı'nın Mezunları, üst üste gerçekleşen iki ayrı tören ile diplomalarını aldı. Girne Amfi Tiyatro'da düzenlenen mezuniyet törenlerinde yaptığı uğurlama konuşmalarında, 2017-2018 Akademik Yılı'nın 1500 mezununa seslenen GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, "35 yıllık kısa bir geçmişimize rağmen; bugün, burada ve Dünya'nın hemen her ülkesinde, bir GAÜ Mezunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu, bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır." dedi.

"DÜNYA'DA GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ DEĞİŞİMİN, KENDİSİ OLUN."

Girne Amfi Tiyatro'da yerlerini alan, 1500 GAÜ Mezunu ile Aileleri'ne hitaben Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasına; Büyük Hint Düşünürü ve bağımsızlık önderi Mahatma Gandhi'nin efsanevi sözleri " Dünya'da görmek istediğiniz değişimin, kendisi olun." ile başlayan Kurucu Rektör Akpınar: "Günümüzde üniversite eğitiminin faydası, sadece bir meslek sahibi olmayı sağlıyor olması değildir. Aslında, üniversite eğitiminin daha büyük bir misyonu vardır. O da, içinde yaşadığımız bu dünyayı, bizden sonraki nesiller için daha güzel, daha iyi ve barış içinde bırakabilmenin yollarını arayabilecek bireyler yetiştirmektir" değerlendirmesini yaptı.

"MEZUNLARIMIZ İLE BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın onur konuğu olarak katıldığı mezuniyet törenindeki 'uğurlama konuşmasında' GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar şunları da söyledi; "32'inci Mezuniyet Töreni'mize katılmak için; Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen; Siz ailelerimizi ve misafirlerimizi selamlıyor, hepinize hoşgeldiniz diyorum. Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi olarak; Mezunlarımız ile büyük gurur duyuyoruz. Bu tatlı heyecanı, onlar ile yaşamaktan da büyük bir gurur duymaktayız. 35'inci eğitim yılımıza yaklaştığımız bu günlerde; KKTC’nin ilk üniversitesi olan üniversitemiz, bulunduğu coğrafyanın ötesine ulaşarak, taşıdığı eğitim meşalesinin aydınlığını, olabildiğince insana yaymaya devam etmektedir. Öğrencilerimiz, bugün bir dünya üniversitesinden, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek bireyler olarak mezun oluyor. Girne Amerikan Üniversitesi; her akademik yılını, bir düşünceye veya bir temaya adamaktadır. 2017-2018 Akademik Yılı'nı da ‘İnnovasyon Yılı’ olarak ilan etmiştik. Bugün uğurluyor olduğumuz öğrencilerimize yüklemek istediğimiz misyon, bu yıl ki temamızın kendisidir. Şimdi, mezunlarımıza seslenmek istiyorum. Hep, insanın kendini değiştirmesinin çok zor olduğunu söyleriz. Ancak, eğitim almak, öğrenmek, bu söylemin aslında aksini kanıtlar niteliktedir. Eğer kendimizi değiştirmeyi başarabilirsek, alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi de değişebiliriz. Beklentilerimizi yeniden yapılandırabiliriz. Hiç şüphesiz; GAÜ’de aldığınız eğitim, sizde bu değişim sürecini başlatmıştır. Her biriniz, kendinizdeki bu değişimi, dünyayı değiştirebilecek frekansa da odaklanarak dışarıya yansıtabilirsiniz.

Kendi değişiminize inandığınızda; dünyamızda ve hayatınızda hayallerinizin yansımalarını görmeye başlarsınız. GAÜ’den mezun olurken, burada başladığınız bu değişim yolculuğu, hayat boyu sürecek öğrenciliğinizin sadece ilk kademesiydi. Hepiniz öğrenmeyi sürdürdüğünüz müddetçe, değişime devam edecek ve ileride de dünyadaki değişime yön verecek kabiliyete sahip olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda; yenilikçi, alışılmışı aşan ve üreten bireyler olmayı seçiniz. Bugünden sonraki yaşantınız boyunca; Sizleri, karşılaştığınız sorunlara meydan okumaya davet ediyorum. Hatırlatmak isterim ki; bundan 34 yıl önce, bugün mezun olduğunuz üniversitemizi de hayata geçiren şey, bu inovatif yaklaşım, düşünce ve vizyonun kendisi idi. O günden bugüne, yüksek öğrenim ve eğitimdeki rolümüzü, hep yeniden düşünerek ve kendimizi sürekli yenileyerek geldik. İnovatif bakış açımızın, aslında bizleri diğer üniversitelerden ayrı kılan bir özellik olduğunu hatırlamalıyız. Bu bakış açısını; bugünden sonra hiç kaybetmemenizi, her zaman daha büyük ve yaratıcı düşünmeye devam etmenizi temenni ederim. Tüm mezunlarımızı en içten dileklerimle kucaklar, hayatlarında bol şanslar dilerim. Allah'ım sizleri korusun."