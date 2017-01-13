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13 Ocak 2017 Cuma 09:31

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN 5. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ...

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı saygı, minnet, özlemle ve rahmetle andı.

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ'IN 5. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ...
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KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN 5. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ...


Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı saygı, minnet, özlemle ve rahmetle andı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Denktaş'ın ölümünün 5'inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eksikliğinin her geçen zamanda daha da hissedilmekte olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın tüm hayatını Kıbrıs Türk davasına adamış bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, Denktaş'ın, milli mücadele yılları, KKTC'nin kurulması ve Kıbrıs Türk halkının refahının ve güvenliğinin sağlanması için ortaya koyduğu mücadelenin ilelebet hatırlanacağını ve geride bıraktığı eserlerin genç nesillere her zaman rehberlik edeceğini kaydetti.

KKTC’nin Kurucusu Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının önemli bir değeri olduğunu ve verdiği hizmetlerin asla unutulmayacağını belirten Ertuğruloğlu, Denktaş'ın, KKTC’nin üstünlüğüne dayalı bir devlet yapısına kavuşmasında ve Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refah, özgür ve demokratik şartlarda bir yaşama kavuşmasında olağanüstü katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkı olarak Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 5. yılında saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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