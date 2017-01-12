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12 Ocak 2017 Perşembe 08:13

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN 5. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihiyle simgeleşen Rauf Raif Denktaş’ın, milli mücadele yıllarından başlayarak, yaşanan zorluklarda Kıbrıs Türk halkı için nefes aldığı sürece hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğunu vurguladı.

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ'IN 5. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ
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KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN 5. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihiyle simgeleşen Rauf Raif Denktaş’ın, milli mücadele yıllarından başlayarak, yaşanan zorluklarda Kıbrıs Türk halkı için nefes aldığı sürece hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 5’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özgürgün mesajında, “Kıbrıs Türk halkının haklı davası için ömrünü adamış büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 5. yıl dönümü nedeniyle minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Özgürgün, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk halkının, uzun yıllar boyunca verdiği varoluş mücadelesinden devlet olgusuna kavuşması sürecinde Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını en iyi şekilde gözettiğini,  halka fikirleri, idealleri ve bir dava adamı olarak kararlı duruşuyla öncülük ettiğini vurguladı.

Özgürgün mesajında şunları kaydetti:

“ Ülkemizin, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet yapısına, halkımızın hak ettiği daha refah, özgür ve demokratik şartlarda bir yaşama kavuşmasında olağanüstü katkılarda bulunmuştur.

Kendisini Kıbrıs davasına adamış bir devlet adamı olarak Denktaş’ın, geçmişteki acı ve karanlık günlerden bugünlere nasıl gelindiğiyle ilgili aktardıkları daima hatırlanacak ve geride bıraktığı eserler genç nesillere rehberlik edecektir. Rauf Raif Denktaş, tüm lider özelliklerinin yanı sıra çok iyi bir insan ve Kıbrıs Türk halkının önemli bir değeriydi. O’nun verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 5. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

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özgürgünRauf Raif DenktaşYıldönümü
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