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13 Ocak 2017 Cuma 12:32

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için KKTC genelindeki tüm merkez Camilerde Mevlit okutuldu…

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın istirahatı ruhu için bugün Cuma Namazı öncesinde ülke genelindeki tüm merkez camilerde mevlit-i şerif okutuldu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için KKTC genelindeki tüm merkez Camilerde Mevlit okutuldu…
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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için KKTC genelindeki tüm merkez Camilerde Mevlit okutuldu…

Denktaş Ailesi, Müftü Ziya-i Efendi Camii’de yer aldı

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın istirahatı ruhu için bugün Cuma Namazı öncesinde ülke genelindeki tüm merkez camilerde mevlit-i şerif okutuldu.

Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, kızları ve torunları Lefkoşa Dereboyu’nda Kumsal Camii olarak da bilinen Müftü Ziya-i Efendi Camii’ndeki mevlit okuttu.

Aydın Denktaş, mevlit boyunca gözyaşlarına hâkim olmazken, tüm dualara yüksek sesle eşlik etti.

Taziyeleri de kabul eden Denktaş ailesi, bir kez daha duygusal anlar yaşarken, mevlide katılanlara teşekkür etti.





Bu arada buradaki Mevlit törenine, bazı Milletvekilleri ve birçok bürokratında katıldığı gözlerden kaçmadı.

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