KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ CUMA GÜNÜ ANILACAK

Denktaş için Anma Töreni Programı açıklandı…

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın, ölüm yıldönümü nedeniyle 13 Ocak Cuma günü TMT Anıtı’nda tören düzenlenecek. Buradaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Aynı gün ve saatte ünlü maratoncu Şenlik Çetinkaya’nın Anı koşusunun Finali gerçekleşecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Denktaş için TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde de anma töreni düzenlenecek. Tören saat 10.45’te başlayacak.

Saat 12.00’de ise tüm merkez camilerde istirahatı ruhu için mevlidi şerif okutulacak. Ayrıca Denktaş ailesi tarafından Müftü Ziya-i Efendi Camii (Kumsal camii)’de mevlit okutulacak. Aile buradaki mevlitte hazır bulunacak.

RAUF R.DENKTAŞ ANMA TÖRENİ PROGRAMI:

13 Ocak 2017 Cuma

* Saat 10.00’da TMT Anıtı’nda anma töreni.

* Aynı gün ve saatte ünlü maratoncu Şenlik Çetinkaya’nın Anı koşusunun Finali.

* Saat 10.45’de Denktaş için TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde de anma töreni düzenlenecek.

* Saat 12.00’de tüm merkez camilerde istirahatı ruhu için mevlidi şerif okutulacak. (ayrıca Denktaş ailesi tarafından Müftü Ziya-i Efendi Camii (Kumsal camii)’de mevlit okutulacak.)