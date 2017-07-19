KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ ANILDI

AKINCI: “ENOSİS HEDEFİ ARTIK GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ OLAN BİR OLGU OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş anısına Cumhuriyet Parkı’ndaki TMT Anıtı’nda tören düzenlendi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarının henüz hazır olmaması nedeniyle aynı alandaki TMT Anıtı’nda yapılan törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK adına 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, üst düzey yetkililer ve askeri erkân katıldı.

Cumhurbaşkanı tarafından anıta çelenk sunulmasını saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Akıncı anıt özel defterini imzaladı.

Akıncı deftere şunları kaydetti:

“Aziz Denktaş,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 43. yılını idrak ediyoruz.

15 Temmuz günü Enosis hedefi ile çıkılan yolda Faşist Yunan Cuntası ve Kıbrıs Rum toplumundaki işbirlikçileri Kıbrıs’ı büyük bir felakete sürüklemişlerdir. Enosis ancak 20 Temmuz askeri harekâtı sayesinde engellenebilmiş ve Adada barış içinde yeni bir geleceğin alt yapısı oluşturulmuştur.

Ne var ki, bugüne kadar Kıbrıs’ta üzerinde uzlaşma sağlanabilmiş ortak bir yapıyı kurmak mümkün olmamıştır. Fakat bir konu çok açıktır. Kıbrıs’ta Enosis hedefi artık gerçekleşebilirliği olan bir olgu olmaktan çıkmıştır.

Bu adada Rumlar kadar hak sahibi bir Kıbrıs Türk halkının varlığı yadsınmaz bir gerçekliktir. Kıbrıs Türk halkı her alanda örgütlenerek eşit, özgür bir varlık olarak güvenlik içinde yaşamını sürdürecektir.

Bu düşüncelerle sizi saygı ile anıyorum. Ruhun şad olsun.”