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KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

09 Ocak 2018 Salı 16:49
KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK
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KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6’ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak.

Denktaş için 13 Ocak Cumartesi günü TMT Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. 

TMT Anıtı’ndaki tören cumartesi günü saat 10.08’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak. 

Törende saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek. 

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşma ile sona erecek. 

İKİNCİ TÖREN AKM’DE

Rauf Raif Denktaş’ı anma programı saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Denktaş’ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı törende, Türk Maarif Koleji Okul Korosu marşlar ve oratoryo sunacak. 

Son Güncelleme: 09.01.2018 17:52
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