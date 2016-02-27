Kürtaj Soruşturmasında Yeni Gelişme

POLİS, HZ. ÖMER TÜRBESİ CİVARINDA 2 FETÜS KALINTISI DAHA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Girne’de dün ortaya çıkarılan yasa dışı kürtaj olayıyla ilgili polisin çok yönlü soruşturması sürerken bugün Çatalköy yakınlarındaki Hz. Ömer Türbesi civarındaki ağaçlık alanda 2 fetüs kalıntısı daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, 4’ü doktor toplam 8 kişinin tutukluluğunun devam ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Zanlılardan birinin ifadesi uyarınca bugün Hz. Ömer Türbesi civarında yapılan kazıda, 2 fetüs kalıntısı daha saptandı.

Böylece bulunan fetüs kalıntısı sayısı 7’ye yükseldi. Dün bir de 7 aylık bebek cesedi bulunmuştu.

2013’ten beri yasa dışı kürtajların yapıldığı belirlenen Girne Ada Hospital’de görevli 4 doktor 1 hemşire, 1 ebe, 1 güvenlik ve 1 sekreter hakkında dün çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı da Ada Hospital’i 3 ay süreyle kapatmıştı.