Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kürtaj Soruşturmasında Yeni Gelişme

Girne’de dün ortaya çıkarılan yasa dışı kürtaj olayıyla ilgili polisin çok yönlü soruşturması sürerken bugün Çatalköy yakınlarındaki Hz. Ömer Türbesi civarındaki ağaçlık alanda 2 fetüs kalıntısı daha bulundu.

Kürtaj Soruşturmasında Yeni Gelişme

Girne’de dün ortaya çıkarılan yasa dışı kürtaj olayıyla ilgili polisin çok yönlü soruşturması sürerken bugün Çatalköy yakınlarındaki Hz. Ömer Türbesi civarındaki ağaçlık alanda 2 fetüs kalıntısı daha bulundu.

27 Şubat 2016 Cumartesi 15:36
Kürtaj Soruşturmasında Yeni Gelişme
banner238

POLİS, HZ. ÖMER TÜRBESİ CİVARINDA 2 FETÜS KALINTISI DAHA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

 Girne’de dün ortaya çıkarılan yasa dışı kürtaj olayıyla ilgili polisin çok yönlü soruşturması sürerken bugün Çatalköy yakınlarındaki Hz. Ömer Türbesi civarındaki ağaçlık alanda 2 fetüs kalıntısı daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, 4’ü doktor toplam 8 kişinin tutukluluğunun devam ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Zanlılardan birinin ifadesi uyarınca bugün Hz. Ömer Türbesi civarında yapılan kazıda, 2 fetüs kalıntısı daha saptandı.

Böylece bulunan fetüs kalıntısı sayısı 7’ye yükseldi. Dün bir de 7 aylık bebek cesedi bulunmuştu.

2013’ten beri yasa dışı kürtajların yapıldığı belirlenen Girne Ada Hospital’de görevli 4 doktor 1 hemşire, 1 ebe, 1 güvenlik ve 1 sekreter hakkında dün çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı da Ada Hospital’i 3 ay süreyle kapatmıştı.

Son Güncelleme: 27.02.2016 17:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim