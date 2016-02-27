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Kürtaj Şebekesi”nin Üssü İstanbul

Şok iddia

Kürtaj Şebekesi”nin Üssü İstanbul

Şok iddia

27 Şubat 2016 Cumartesi 09:02
Kürtaj Şebekesi”nin Üssü İstanbul
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Kürtaj Şebekesi”nin Üssü İstanbul

Girne’de bulunan “Ada Hospital” adlı özel hastanede yasa dışı şekilde kürtaj yapıldığının belirlenmesinden sonra, söz konusu hastanede çalışan ve aralarında doktorların da bulunduğu 8 kişinin tutuklanıp, mahkemeye çıkarılmaları ile birlikte, polisin geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi.

BÜYÜK OPERASYON

Kamuoyunda büyük tepki yaratan bu olaydan sonra, bazı özel hastanelerin de incelemeye alındığı bildirildi. Bu arada elde edilen ilk bilgilerde “Kürtaj Şebekesi”nin üssünün İstanbul’da olduğu ileri sürülüyor. İstanbul’da bazı özel hastanelerde faaliyet gösteren şebeke elemanları, yasadışı şekilde kürtaj olmak isteyen hamile kadınları KKTC’ye gönderiyor.

KÜRTAJIN BEDELİ 30 BİN TL

İstanbul’daki şebeke KKTC’ye gönderdiği hamile kadınlardan da kürtaj bedeli olarak 30 bin TL alıyor. Bu paranın bir kısmı ise daha sonra KKTC’ye gönderiliyor. İddialara göre de bugüne kadar KKTC’de yasadışı şekilde yapılan kürtaj olaylarının sayısı 5 yüze yakın.

 
Son Güncelleme: 27.02.2016 11:09
Anahtar Kelimeler:
GirneAda HospitalIstanbulKürtajKktc
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