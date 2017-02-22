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22 Şubat 2017 Çarşamba 07:01

Kürtaj Davası’nda karar...

Kamuoyunda “kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’de bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada sona gelindi.

Kürtaj Davası'nda karar...
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 Kürtaj Davası’nda karar 9 Mart’ta açıklanacak

Kamuoyunda “kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’de bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada sona gelindi.

Fatma Şenol’un başkanlığında Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen yasadışı kürtaj davası bugün son kez daha görüşüldü.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, bugün savcının hitabını tamamlayıp davasını kapatmasıyla son buldu. Böylelikle, 1 yıla yakındır devam eden “Kürtaj Davası”nda karar 9 Mart’ta saat 14:00’te açıklanacağı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler
Yasa DışıKürtajAda Hospital
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