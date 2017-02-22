Kürtaj Davası’nda karar...

Fatma Şenol’un başkanlığında Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen yasadışı kürtaj davası bugün son kez daha görüşüldü.

Kamuoyunda “kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital ’de bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada sona gelindi.

Kamuoyunda “kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’de bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada sona gelindi.