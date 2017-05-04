Kurşunlamaya Toplam 12 Yıl

Araç içerisinden casinoya yönelik hedef gözetmeksizin 3 el ateş açılmasının ardından şans eseri olayda yaralanan olmazken, tabancadan çıkan kurşunlar eğlence mekânı Tango To Budha önünde park halindeki Ziyaffeddin Algül sorumluluğundaki LY 056 plakalı araca isabet etmişti.
Araç içerisinden casinoya yönelik hedef gözetmeksizin 3 el ateş açılmasının ardından şans eseri olayda yaralanan olmazken, tabancadan çıkan kurşunlar eğlence mekânı Tango To Budha önünde park halindeki Ziyaffeddin Algül sorumluluğundaki LY 056 plakalı araca isabet etmişti.