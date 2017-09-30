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30 Eylül 2017 Cumartesi 10:02

Kurşundan Sonra Ateş

Talimat cezaevinden geldiydi..

Kurşundan Sonra Ateş
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KURŞUNDAN SONRA ATEŞ
Cezaevinden gelen talimatla 3 yıl önce kurşunlanan Zabit Route Off Licence isimli işyeri bu kez yakıldı

Lefkoşa’da 3 yıl önce kurşunlanan 'Zabit Route Off Licence' isimli kuruyemiş dükkanı dün sabah yine saldırıya uğradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar yanıcı madde dökerek işyerini ateşe verdi. Maskeli oldukları öğrenilen iki kişinin yürüyerek olay yerine gelip, kundaklamayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları öğrenildi. Bu arada 2014 yılında işyerine yapılan silahlı saldırının cezaevinden organize edildiği ortaya çıkmıştı.

SABAHA KARŞI KUNDAKLANDI

Lefkoşa- Kermiya bölgesinde 8 Mart 2014 tarihinde kurşunlanan 'Zabit Route Off Licence' isimli kuruyemiş dükkanı dün sabaha karşı kundaklandı. Metehan Bölgesinde, Nazım Hikmet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirtildi. İşyerine yakın bulunan Bayraktar Türk Maarif Koleji'nin yan tarafından gelen yüzü maskeli iki kişinin işyerini ateşe verdiği yine okulun yanından geçip kayıplara karıştığı öğrenildi. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen kundaklamada hem iş yeri hem de işyerinin üstündeki evin bir kısmı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İŞYERİ KÜL OLDU

Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu iş yeri ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken, iş yerinin üst katında bulunan Gürkan Özcan’a ait dairenin doğuya bakan yatak odası ve içeresindeki eşyalar yandı. Evin odaları da çıkan isten dolayı zarar gördü.

İKİ MASKELİ KAMERALARA TAKILDI

Meydana gelen olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevre güvenlik kameralarını incelemeye alan polisin, maskeli iki şahsı tespit ettiği ancak henüz eşkâle ulaşamadığı belirtildi.

KURŞUN YAĞDIRMIŞLARDI

Aynı işyeri 2014 yılında da kurşunlanmış, ayrıca Zabit ailesine ait üç araçta kundaklanmıştı. Yapılan soruşturma sonucu yabancı uyruklu V.S isimli şahsın, cezaevinde adam öldürmek suçundan 30 yıl hapis cezası almış olan E.Ö’den talimat alıp, işyerine kurşun yağdırdığı ve araçları yaktığı tespit edilmişti. Olayla ilgili yargılanan V.S,2 yıl cezaevinde bulunan E.Ö ise azmettirme suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Star Kıbrıs

 
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