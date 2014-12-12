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“Kurşun Askerin Utancı” Gazimağusa’daki İlkokul Öğrencileri İçin Sahneledi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Kurşun Askerin Utancı” isimli çocuk oyununu Gazimağusa’daki ilkokul öğrencileri için sahneledi. 

“Kurşun Askerin Utancı” Gazimağusa’daki İlkokul Öğrencileri İçin Sahneledi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Kurşun Askerin Utancı” isimli çocuk oyununu Gazimağusa’daki ilkokul öğrencileri için sahneledi. 

12 Aralık 2014 Cuma 13:23
“Kurşun Askerin Utancı” Gazimağusa’daki İlkokul Öğrencileri İçin Sahneledi
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 Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Kurşun Askerin Utancı” isimli çocuk oyununu Gazimağusa’daki ilkokul öğrencileri için sahneledi. 

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Aralık’ta başlayan ve bugün son kez sahnelenen tiyatro oyununa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugünkü gösterime katılarak çocuklarla birlikte oyunu izledi.

Gazimağusa’da bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini, belediyenin bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyleyen Arter, “Çocukların tiyatroya olan ilgisini ve coşkusunu görmek beni mutlu etti” dedi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan ise, kardeşliğin ve sevginin öneminin anlatıldığı oyunu öğrenciler için sahnelediklerini belirterek, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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