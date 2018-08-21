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Kurban Bayramı... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Ve Eşi Meral Akıncı, Halkla Bayramlaştı

Lefkoşa, 21 Ağustos 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda verdiği resepsiyonda halkla bayramlaştı.

Kurban Bayramı... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Ve Eşi Meral Akıncı, Halkla Bayramlaştı

Lefkoşa, 21 Ağustos 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda verdiği resepsiyonda halkla bayramlaştı.

21 Ağustos 2018 Salı 10:02
Kurban Bayramı... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Ve Eşi Meral Akıncı, Halkla Bayramlaştı
Lefkoşa, 21 Ağustos 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda verdiği resepsiyonda halkla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanlığı’nda, 10:00 ile 11:00 saatleri arasında gerçekleşen bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakan, milletvekili, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Akıncı’yı tebrik edenler arasında, Enfield\'de Belediye Meclis Başkanlığı’na seçilen İşçi Partili 29 yaşındaki Nesil Çalışkan da yer aldı. Çalışkan, Londra\'daki en genç ilçe belediye meclis başkanı.
Bu arada bayram tebriğine giden çocuklara hediyeler  verildi.
(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI
Haber: Arzu Köprülü     Fotoğraf: Erol Uysal
                            
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