Kurban Bayramı’nın İkinci Günü… Bayram Boyunca Cezaevinde Açık Görüş Yapılıyor



İdari tatil ve hafta sonlarıyla birlikte dokuz güne çıkan bayram tatili sürerken bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü kutlanıyor.

Ülke genelindeki camilerde dün sabah 07.00’de kılınan bayram namazıyla başlayan dört günlük Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar aile, akraba ve dost ziyaretlerini sürdürüyor.

Ülke ekonomisini olumsuz etkileyen döviz krizinin gölgesinde kutlanan bayram tatilinin uzun olması nedeniyle bazı vatandaşlar yurt içinde veya yurt dışında tatil fırsatı da buldu.

İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, hayatta olmayanların anılması için de bir vesile oluyor. Mezarlıklara, bayram nedeniyle yapılan ziyaretlerde mezarlara çiçekler bırakılıp dua okunuyor.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ

Kurban Bayramı dolayısıyla dünden başlayarak dört gün boyunca Merkezi Cezaevi’ndeki hükümlü ve tutuklulara 09.00-16.00 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanıyor.

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, Kurban Bayramı ziyareti için Merkezi Cezaevi’ne gidecek ziyaretçilerin, yanlarında kendini tanıtıcı bir belge getirmeleri ve ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek miktarda olması gerektiğini belirtmişti.

BAYRAMDA HAVA AÇIK AZ BULUTLU… HAVA SICAKLIĞI 35-38 DERECE

Bayram boyunca hava açık az bulutlu geçiyor, sıcaklık ise 35-38 derece dolaylarında seyrediyor.

Belediyeler, tatil süresince hizmetlerin aksamaması; polis de, tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için tedbirler aldı.

Polis Genel Müdürlüğü, bayram ziyaretleri nedeniyle yoğunlaşacak trafikte kurallara uymanın önemini vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

