Kurban Bayramı’nın bugün son günü

İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’nın bugün dördüncü ve son günü.

Hafta sonları ve idari tatil verilmesiyle Kurban Bayramı tatili bu yıl dokuz gün oldu.

Belediyeler, tatil süresince hizmetlerin aksamaması; polis de, tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için bayram boyunca tedbirler aldı.



MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ



Kurban Bayramı dolayısıyla dört gün boyunca Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara 09.00-16.00 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanıyor.

