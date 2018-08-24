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Kurban Bayramı’nın bugün son günü

Kurban Bayramı’nın bugün son günü

24 Ağustos 2018 Cuma 09:34
Kurban Bayramı’nın bugün son günü

İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’nın bugün dördüncü ve son günü.

Hafta sonları ve idari tatil verilmesiyle Kurban Bayramı tatili bu yıl dokuz gün oldu.

Belediyeler, tatil süresince hizmetlerin aksamaması; polis de, tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için bayram boyunca tedbirler aldı.
 

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ
 

Kurban Bayramı dolayısıyla dört gün boyunca Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara 09.00-16.00 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanıyor.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 12:42
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