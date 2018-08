Kurban Bayramı Salı Günü Başlıyor...Bayram Namazı Saat 07.00'de

4 GÜNLÜK BAYRAM, HAFTASONLARI VE İDARİ TATİL VERİLEN PAZARTESİYLE BİRLİKTE KAMUDA 9 GÜNE ÇIKTI

BELEDİYELER VE POLİS TATİL ÇERÇEVESİNDE TEDBİRLER ALDI



BAYRAM BOYUNCA CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK



İslam aleminin 2 bayramından biri olan Kurban Bayramı, 21 Ağustos Salı günü başlayacak.

4 günlük Bayram tatili, hafta sonları ve idari tatil verilen 20 Ağustos Pazartesi günüyle birlikte kamuda 9 güne çıktı.

Bayram namazı sabah saat 07.00'de kılınacak.

Belediyeler, tatil süresince hizmetlerin aksamaması; polis de, tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için tedbirler aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE KTBK’DA TEBRİK KABULÜ

Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 21 Ağustos Salı günü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulü, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşinin tebrik kabulü ise, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı Askeri Gazinosunda (Ortaköy/Lefkoşa) yer alacak. Tebrik kabulü, saat 11.00’de başlayacak.

POLİS

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için tüm emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Açıklamada, “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağı kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında, “Dinimizin en özel günlerinden biri olan bayramlar, kırgınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, mutluluk ve hoşgörünün paylaşıldığı günlerdir. Bu özel günlerde birlik, beraberlik ve huzur içinde hareket etmek kuşkusuz yaşam kalitemizi artıracaktır” denildi.

Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için alınması gereken tedbirlere de değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun. Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşlarımız; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almaları biz polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır. Saygıdeğer halkımızın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır”

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Kurban Bayramı’nı, kutlayarak, sağlıklı huzurlu, mutlu ve olaysız bir bayram dileğinde de bulundu.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ

Kurban Bayramı dolayısıyla dört gün boyunca Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara 09.00-16.00 saatleri arasında, yakınları ile, önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, Kurban Bayramı ziyareti için Merkezi Cezaevi’ne gidecek ziyaretçilerin, yanlarında kendini tanıtıcı bir belge getirmeleri ve ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek miktarda olması gerektiğini belirtti.

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkent Lefkoşa’da Kurban Bayramı’nın sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

Vatandaşlar bayram süresince her türlü şikâyetlerini Alo 185 şikâyet hattına bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak. LTB Zabıta Şubesi bayram süresince Fuar Alanı’nda kurulacak “Bayram Yeri” de dâhil denetimlerine devam edecek. Ekipler ayrıca kaçak satışlara karşı denetimler yapacak.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi. LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca hiç bir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Kurban Bayramı’nda, Belediye’ye bağlı defin işleri aksamadan devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak.

Bayramda mezarlığa gelenlerin rahat ve hızlı bir şekilde kabir ziyaretlerini tamamlamaları için de gerekli tedbirler alındı. Defin İşleri’ne 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.

Bayram süresi boyunca kontürlü sayaç kullanan aboneler LTB binası girişinde bulunan makineden kartları ile diledikleri zaman 60 TL’ye kadar avans su yükleyebilecek. Ayrıca tüm Lefkoşalılar su faturası, emlak vergisi ve trafik cezası ödemelerini www.lefkosabelediyesi.org web sitesi üzerinden kredi kartlarıyla kolay ve hızlı bir şekilde ödeyebilecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada yurttaşların Kurban Bayramını kutlayarak, bayramın güven ve huzur içerisinde geçirilmesi için LTB’nin kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti. LTB ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Başkan Harmancı yurttaşların mağdur olmaması için de ilgili şube ekiplerinin 24 saat nöbette olacaklarını vurguladı.

GİRNE

Girne Belediyesi bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Kurban Bayramı süresince Girnelilere aksatmadan hizmet verebilmek için bir takım tedbirler alındı.

Bayramın birinci günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan Belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Vatandaşlar, Girne Belediyesi’ni bayram tatili ve hafta sonu süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilirler:

“Bayındırlık İmar 0548 881 21 14; Temizlik İşleri 0533 860 59 73 / 0533 825 0104; Su İşleri 0542 882 11 18; Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17 Cenaze ve Defin İşleri 0533 850 64 13, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0548 882 21 20/0548 888 21 18, Sağlık İşleri 0533 870 20 14.”

KURBAN ATIKLARI İÇİN ÖNLEM

Kurban atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla da bir ekip oluşturan Girne Belediyesi, atiklari sokağa atanların önüne geçmek için şikayet ihbar hattını devreye koydu

Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanlardan çıkacak olan atıkların yaratacağı sorunları önlemek için atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla ekipler oluşturan Girne Belediyesi, uyarılara rağmen kurban atıklarının sokağa atanların önüne geçmek için şikayet ihbar hattını devreye koydu. Vatandaşlar gördüğü olumsuzlukları bayram süresince 09:00-16:00 saatleri arasında hizmet verecek olan 0548 888 21 18 numaralı telefon hattından yapabilecek.

Vatandaşın kurban atıklarını Karaoğlanoğlu’ndaki Sanayi Bölgesi’nde Katı Atık Aktarma İstasyonu’na getirmeleri veya bulundukları noktadan alınması için atık toplama ekibini 0533 850 54 61 numaralı telefondan arayarak atıkların alınmasını sağlamasını isteyen belediye, uyarılara dikkat etmeyenlere 150 TL para cezası uygulanacağına işaret etti.

Belediye, kurban kesildikten sonra halk ve hayvan sağlığı açısından, “Atıkların mutlaka büyük boy sağlam çöp torbalarına konulması ve ağızlarının bağlanması, kurban atıklarının çöp konteynerlerine atılmaması ve açıkta bırakılmaması, atıkların su ve kanalizasyon kanallarına dökülmemesi” hususlarına dikkat edilmesini istedi.

BAYRAMDA VEZNELER AÇIK OLACAK

Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi tarafından kesilen trafik cezalarının ödenmesi ve Ön Ödemeli Elektronik Su Sayacına kontör yüklenmesi, Kurban Bayramı’nın birinci günü hariç diğer günler 10:00-20:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Baldöken Otoparkı’nda bulunan Ödeme Noktası’ndan yapılabilecek. Açıklamaya göre, su, emlak ve trafik cezası tahsilatı ile ilgili işlemler de Perşembe günü 09.00-15:00 arasında belediyenin terminal şubesindeki vezneden gerçekleştirilebilecek

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Belediyesi, Kurban Bayramı süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Bayram tatili boyunca kurban atıkları toplanması için ek hizmet verilecek. Bayramın 3. gününe denk gelen Perşembe Pazarı ise kapalı olacak.

MEZBAHA, BAYRAMIN 1. VE 2. GÜNÜ AÇIK OLACAK

Arife günü de hizmette olacak Gazimağusa Belediye Mezbahası Kurban kesimi için bayramın 1. ve 2. günleri açık olacak. Mezbahada bayramdan sonraki Pazar günü hayvan kabul edilecek ve kesim için açık olacak.

Gazimağusa Belediyesi, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulundururken, vatandaşlar, acil durumlarda Gazimağusa Belediyesi’nin 0392 630 0 500 numaralı telefonunu arayabilecek.

KURBAN ATIKLARININ TOPLANMASI İÇİN EKİPLER SÜREKLİ HİZMETTE OLACAK

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği bayramın 1. günü ana caddelerde diğer günlerde rutin olarak tüm sokaklarda yapılacak.

Bayram boyunca kurban atıklarının toplanması için ekipler hizmette olacak. Evlerinde kurban kesecek vatandaşlar belediyenin 630 0 500 numaralı telefonunu arayarak kurban atıklarının alınmasını talep edebilecek.

Büyük boy çöp poşetlerine konulması gereken kurban atıkları gezici ekipler tarafından hızla toplanarak kötü kokuya neden olmalarının önüne geçilecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek. Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0548 8166037 numaralı telefona bildirebilecek. Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde 0548 8166051 numaralı hizmet telefonun yirmi dört saat aranabilecek.

İSKELE BELEDİYESİ

İskele Belediyesi de, 9 güne çıkan Kurban Bayramı’nın İskele ’de huzur içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Bayram süresince defin ve su işlemleri kesintisiz devam edecek. Mezbaha (iletişim no:0548 810 11 62) Bayramın 1. ve 2. günü saat 08.00-16.00 saatleri arasında, çöp toplama işlemi ise bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek.

Öte yandan vatandaşın hafta sonunda da su almasını sağlamak için her cumartesi 09.00 -12.00 saatleri arasında arası açık olan vezne, yine cumartesi günleri açık olacak, buna ek olarak Bayramın 2. günü de 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet verecek. İskele Belediyesi’ne; 7 gün 24 saat ulaşabilecek telefon numarası ise 444 21 22.

SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi mezarlıklarda da önlem aldı. Rutin temizliğinin yanı sıra vatandaşın arife günü ve bayram süresince ziyaretlerinde hiçbir sorun yaşanmaması adına İskele ve belde mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan bayram tatili süresince defin işlemleri kesintisiz hizmet verecek. Cenaze ve defin işlemleri ile ilgili 0548 810 11 05 numaralı telefondan bayram süresince de bilgi alınabilecek.

Bayram süresince oluşabilecek su sıkıntısını ortadan kaldırmak için bayram süresince bir ekip hazırda bekletilecek. Vatandaşlar su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 12 29 numaralı telefonu arayabilecekler.

RESTORAN KAPALI BABUTSA VE HURMA BÜFE AÇIK

İskele Belediyesi Halk Plajı Restoranı Kurban Bayramı’nın 1. günü kapalı diğer günler ise rutin işleyişine devam edecek. Yine sahilde bulunan Babutsa ve Hurma Büfe ise Bayram süresince açık olacak.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle: ‘‘Genel sorun bildirimi 444 21 22, Ustabaşı 0548 810 11 05, Su İşleri 0548 810 12 29, Defin İşleri 0548 810 11 05’’

İskele’ de acil durumlar için kullanılacak olan diğer numaralar ise şöyle: ‘‘ Orman Yangın 177, Polis İmdat 155, Acil Servis 112, Yangın 199, İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi 371 23 19’’

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Güzelyurt Belediyesi de Kurban Bayramı tatili süresince verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri düzenlenerek, nöbetçi ekipler devreye konuldu.

Güzelyurt Belediyesi tarafından personele yönelik olarak yapılan bayramlık ödenekler, maaş ve ücret ödemeleri hiçbir mağduriyet yaşanmaması için bugün verildi.

Belediye Başkanı personel ve meclis üyelerinin katılımı ile aynı gün saat 13:00’de bayramlaşma gerçekleştirildi.

Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri tüm tatil süresince kirliliğe meydan vermemek amacı ile yoğun olarak devam ettirilecek.

Ev ve işyeri atıkları; merkezde bulunan işyeri ve konutların atıkları tüm tatil süresince normal program aksatılmadan insanlarımızın rahatsız olmayacakları saatlerde ekiplerimiz tarafından kaldırılacak.

Su hizmeti, normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilmesine çalışılacak ayrıca herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirilirken, tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Merkezi, talep olmaması nedeniyle bayram süresince kapalı bulundurulacak ve bayram sonrası normal programa devam edilecek. Tatil süresince 0533 834 9507 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek.

Belediye kesimhanesinin kesim günlerinde bir değişikliğe gidildi. Sektör elemanlarının talepleri doğrultusunda kesim günleri artırılmak sureti ile ihtiyaçları giderildi.

Ayrıca, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü kurbanlık kesim için karantina açık bulundurulacak ve kurbanlık hayvan kabulü yapılacak. 21 Ağustos Salı bayramın birinci günü ve 22 Ağustos Çarşamba bayramın ikinci günü saat 07:00’den itibaren kurbanlık kesimler gerçekleştirilecek.

Bayram sonrasına denk gelmesi nedeniyle 25 Ağustos Cumartesi günü Açık Pazar kurulacak.

Kalkanlı ODTÜ KK Kampusu ile Güzelyurt arasında kurulan ring hattı ihtiyaç doğrultusunda özel şirket tarafından sefer sayısı azaltılarak sürdürülecek.

Belediye tarafından sürdürülmekte olan yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına bayramın üçüncü gününden itibaren devam edilecek,

Vezne Hizmeti: Vatandaşların içme suyu ücreti ve/veya diğer ödemelerini gerçekleştirebilmesi ve/veya ön ödemeli sayaçlar için kontür yüklemesi yapabilmeleri için Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan vezne, 20 Ağustos Arife günü, 23 Ağustos Perşembe ve 25 Ağustos Cumartesi günleri açık bulundurulup, 09:00-13:00 saatleri arasında hizmet vermesi sağlanacak.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

HALA SULTAN TEKKESİ’NE ZİYARET

Bu arada Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle 28 Ağustos Salı günü Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleyecek.

Normal zamanlarda Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaret için başvuru yapanların, ziyaret günü, yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtılacak, ancak isteyen ziyaretçiler, yanlarında su ve yiyecek getirebilecek.