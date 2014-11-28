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Kuraklıktan Zarar Gören Ve Ürün Verim Kaybı Yaşayan Üreticiler İçin İtiraz Süresi Pazartesi Doluyor

2013- 2014 üretim yılında kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen üreticiler için itiraz süresi Pazartesi doluyor.

Kuraklıktan Zarar Gören Ve Ürün Verim Kaybı Yaşayan Üreticiler İçin İtiraz Süresi Pazartesi Doluyor

2013- 2014 üretim yılında kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen üreticiler için itiraz süresi Pazartesi doluyor.

28 Kasım 2014 Cuma 15:16
Kuraklıktan Zarar Gören Ve Ürün Verim Kaybı Yaşayan Üreticiler İçin İtiraz Süresi Pazartesi Doluyor
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2013- 2014 üretim yılında kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen üreticiler için itiraz süresi Pazartesi doluyor.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, itirazların 1 Aralık Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılabileceği kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

“2013- 2014 üretim yılında KKTC genelinde kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen üreticilerin herhangi bir nedenle ödenemeyen ve/veya bu güne kadar itiraz yapılması gereken ve itiraz yapılmayıp başvuru yaptıkları alanlar için istenilen resmi belgeyi temin edip getiremeyen üreticilerimizden 25.11.2014- 1.12.2014 tarihleri arası (her iki tarih dâhil) Genel Tarım Sigortası Fonu Binasında itiraz alınacaktır. İtirazlar 1/12/2014 Pazartesi günü mesai bitiminde son bulacaktır.”

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2013- 2014 üretim Yılında Kuraklıktan Zarar Gören Ve ürün Verim Kaybından Etkilenen üreticiler Için Itiraz Süresi Pazartesi Doluyor.
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