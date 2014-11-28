Kuraklıktan Zarar Gören Ve Ürün Verim Kaybı Yaşayan Üreticiler İçin İtiraz Süresi Pazartesi Doluyor

2013- 2014 üretim yılında kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen üreticiler için itiraz süresi Pazartesi doluyor.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, itirazların 1 Aralık Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılabileceği kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

“2013- 2014 üretim yılında KKTC genelinde kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen üreticilerin herhangi bir nedenle ödenemeyen ve/veya bu güne kadar itiraz yapılması gereken ve itiraz yapılmayıp başvuru yaptıkları alanlar için istenilen resmi belgeyi temin edip getiremeyen üreticilerimizden 25.11.2014- 1.12.2014 tarihleri arası (her iki tarih dâhil) Genel Tarım Sigortası Fonu Binasında itiraz alınacaktır. İtirazlar 1/12/2014 Pazartesi günü mesai bitiminde son bulacaktır.”