Kuraklık Bildirenlerin Gübre Fatura Veya Makbuzlarını Fon’a İbraz Etmeleri Gerekiyor

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.).Genel Tarım Sigortası Fonu, kuraklık beyanında bulunan üreticilerin, gübre fatura veya makbuzlarını pazartesi gününe kadar Fon’a ibraz etmeleri gerektiğini duyurdu.



Fon’dan yapılan açıklamada, “ 2017-2018 üretim yılı kuraklık sigortası kapsamına giren tahıl ve baklagil ekip beyanda bulunan üreticilerin kuraklık tazminatlarını eksiksiz alabilmeleri için özel ve/veya tüzel kurum ve kuruluşlardan almış oldukları gübre fatura ve/veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopilerini 5 Kasım, 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fon’a ibraz etmeleri gerekmektedir” denildi.



(YIL/ÖK)

