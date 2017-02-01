Kuraklık Tazminatlarının Üçüncü Ödemesi Yapıldı

Bakanlık açıklamasında kuraklıktan zarar gören 5 bin 161 üreticiye yaklaşık 16 milyon TL’lik tazminat ödemesi yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2016 üretim yılında kuraklıktan zarar gören üreticilerin kuraklık tazminatlarının üçüncü ödemesinin bugün gerçekleştirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu döneme ait kuraklık tazminatının birinci avans ödemesinin 19 Ekim 2016 tarihinde, ikinci ödemenin 24 Ocak 2017 tarihinde yapıldığı hatırlatıldı.