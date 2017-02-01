FLAŞ HABER

Lefkoşa'da İnfial

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 09:14

Kuraklık Tazminatlarının Üçüncü Ödemesi Yapıldı

Kuraklık Tazminatlarının Üçüncü Ödemesi Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2016 üretim yılında kuraklıktan zarar gören üreticilerin kuraklık tazminatlarının üçüncü ödemesinin bugün gerçekleştirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu döneme ait kuraklık tazminatının birinci avans ödemesinin 19 Ekim 2016 tarihinde, ikinci ödemenin 24 Ocak 2017 tarihinde yapıldığı hatırlatıldı.

2015-2016 üretim yılında kuraklıktan zarar gören üreticilerin ikamet adreslerine göre hazırlanan tazminat bordroları Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Üreticilerin tazminat ödemelerini bugün itibarıyla Köy Kooperatif Şirketleri’nden alabileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında kuraklıktan zarar gören 5 bin 161 üreticiye yaklaşık 16 milyon TL’lik tazminat ödemesi yapıldığı belirtildi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi
Denizaltı kablo için anlaşma hazır Denizaltı kablo için anlaşma hazır
LEFKOŞA'NIN KANAYAN YARASI! LEFKOŞA'NIN KANAYAN YARASI!
LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLUNDA KAZA! LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLUNDA KAZA!
VİRAJI ALAMADI! VİRAJI ALAMADI!
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Etaplarının Parkurları Belli Oldu; Parkurlar Netleşti 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Etaplarının...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde...

Haberi Oku