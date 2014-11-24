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Kuraklık Tazmimatlarının Ödendiği Açıklandı

2013–2014 üretim yılında KKTC genelinde kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen yaklaşık 5 bin üreticiye, 26 milyon TL’ye yakın tazminat ödendiği bildirildi.

Kuraklık Tazmimatlarının Ödendiği Açıklandı

2013–2014 üretim yılında KKTC genelinde kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen yaklaşık 5 bin üreticiye, 26 milyon TL’ye yakın tazminat ödendiği bildirildi.

24 Kasım 2014 Pazartesi 15:11
Kuraklık Tazmimatlarının Ödendiği Açıklandı
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TAZMİNATLAR KOOPERATİF BANKASI’NDAN VEYA KÖY KOOPERATİF ŞİRKETLERİ’NDEN ALINABİLECEK

2013–2014 üretim yılında KKTC genelinde kuraklıktan zarar gören ve ürün verim kaybından etkilenen yaklaşık 5 bin üreticiye, 26 milyon TL’ye yakın tazminat ödendiği bildirildi.

İtirazların ise yarından itibaren 1 Aralık’a kadar yapılabileceği kaydedildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü Hasan Burancan’ın yazılı açıklamasına göre, teknik komitelerin itiraz değerlendirme sonuçları çerçevesinde ikamet adresi bazında hazırlanan tazminat bordroları Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Bu kapsamda yaklaşık 725,537.50 dönüm alan için 5001 üreticiye 25, 742, 333 TL tazminat ödendi.

Üreticiler tazminatlarını Kooperatif Bankası’ndan veya Köy Kooperatif Şirketleri’nden alabilecek.

YARINDAN İTİBAREN 1 ARALIK’A KADAR İTİRAZ YAPILABİLECEK

Burancan’ın açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“Herhangi bir nedenle ödenemeyen ve/veya bu güne kadar itiraz yapılması gereken ve itiraz yapılmayıp başvuru yaptıkları alanlar için istenilen resmi belgeyi temin edip getiremeyen üreticilerimizden 25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arası (her iki tarih dâhil) Genel Tarım Sigortası Fonu Binasında itiraz alınacak.”

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