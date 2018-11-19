Kuraklık ödemelerinin birinci taksidi yatırldı

Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi bugün yapıldı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, birinci avans ödemesi çerçevesinde, 685 bin 170 dönüm için 4 bin 978 üreticiye Kooperatif Merkez Bankası’na 28 milyon 167 bin TL yatırıldı.



Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.



Bakanlar Kurulu, Ekim ayında yaptığı açıklamada, kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgeyi duyurmuştu.

