Kunt'un 'Yoğun Bakım' Tedavisi Sürüyor



İnşaat Mühendisi, Emekli Bürokrat Engin Ömer Kunt, Larnaka'da geçirdiği feci trafik kazası sonrasında yoğun bakımda uyutulmaya devam ediyor.YENİDÜZEN'e yapılan son açıklamada, Kunt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlike riskinin azaldığı belirtildi.Larnaka Hastanesi'nden alınan son bilgiye göre;*Ferdiye Kunt'un sağlık durumu iyi. "Kalça kırığı teşhisi kondu ancak ameliyata ihtiyaç duyulmadan tedavisinin planlandığı açıklandı.* Bir süre daha Ortopedi Servisi'nde gözetim altında tutulacak Ferdiye Kunt, istemesi halinde hafta sonu taburcu edilebilecek.* Engin Öner Kunt'un sağlık durumunun ciddiyeti sürüyor ancak riski azaldı; Lefkoşa Genel Hastanesi'nde Radyolog tarafından yapılan müdahale ile iç kanama durduruldu, Larnaka Hastanesi yoğun bakım servisinde uyutulmaya devam ediyor.* Kunt'a bugün pansuman yapıldı, doktorları, perşembe günü kalça kemiğindeki kırık için ameliyat planlandığını açıkladı.* Bu ameliyatın ardından cuma günü mesaneye yönelik bir operasyon yapılacağı belirtildi. Bu operasyonun ardından, cuma akşamı Engin Ömer Kunt'un uyandırılması planlanıyor.* Kunt'u kontrol eden doktorlar kurulu, hayati tehlikenin çok azaldığını belirtmekle birlikte, ihtiyatlı olunması gerektiğini belirttiler.Yenidüzen