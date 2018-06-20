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Kundakçı her yerde aranıyor

Kundakçı her yerde aranıyor

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:26
Kundakçı her yerde aranıyor

KUNDAKÇI HER YERDE ARANIYOR

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren David People Bisto Cafe isimli iş yeri, 19 Haziran saat 03.45 sıralarında iş yerinin arka kısmından yaklaşan ve henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs tarafından kundaklandı.

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Dış cam pencere bölümüne dökülen yanıcı madde ile ateşe vermek süretiyle kundaklanan iş yerine, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucunda yangının üst katlara sıçramasını engelleyerek olası bir faciayı önledi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olayın hemen ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Söz konusu cadde üzerinde tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri birçok ifadeye de başvurdu.

İşyerine yanıcı madde döken şahsın, içeride oluşan patlama sonrasında alevlerin etkisi altında kaldığı ve bu sebeple yüzünde ve vücudunda yanıklar olabileceği düşünülüyor.

(MHA)

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