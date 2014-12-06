Kumyalı'da Üzücü Kaza..



Kumyalı ana yolunda akşam saatlerinde üzücü bir kaza yaşandı. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtiliyor. Yaralılardan hafif yaralanan iki kişinin Kumyalı köyünden Ahmet Aras ve oğlu Oğuzcan Aras olduğu öğrenilirken , ağır yaralıların iki kişi olduğu ve Esenköy'lü oldukları kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi...



Haberin detayları az sonra..

HER YER KAN GÖLÜ

Yeni İskele Dipkarpaz anayolu üzerinde Kumyalı kavşağına yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kumyalı kavşağına yakın noktada meydana gelen trafik kazası Elmaziye Gündeş yönetimindeki KD 796 plakalı salon aracın karşı şeride geçerek Ahmet Aras yönetimindeki HS 127 plakalı Van araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Trafik kazası sonucu KD 796 plakalı araç sürücüsü Elmaziye Gündeş ile ayni araçta bulunan Yılmaz Amin, Ömer Yıldız ve HS 127 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzcan Aras yaralandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ LEFKOŞA'YA NAKLEDİLDİ

Trafik kazası sonucu yaralananlar Gazi Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralı olan KD 796 plakalı aracın sürücüsü Elmaziye Gündeş, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine nakledildi.

Büyük çapta zarar gören araçların ve 4 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 06.12.2014 21:13