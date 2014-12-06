Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kumyalı'da Üzücü Kaza..

Kumyalı ana yolunda akşam saatlerinde üzcü bir kaza yaşandı.

Kumyalı'da Üzücü Kaza..

Kumyalı ana yolunda akşam saatlerinde üzcü bir kaza yaşandı.

06 Aralık 2014 Cumartesi 21:03
Kumyalı'da Üzücü Kaza..
banner238
 Kumyalı'da Üzücü Kaza..
 
Kumyalı ana yolunda akşam saatlerinde üzücü bir kaza yaşandı. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtiliyor. Yaralılardan hafif yaralanan iki kişinin Kumyalı köyünden Ahmet Aras ve oğlu Oğuzcan Aras olduğu öğrenilirken ,  ağır yaralıların iki kişi olduğu ve Esenköy'lü oldukları kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi...

Haberin detayları az sonra..
HER YER KAN GÖLÜ
Yeni İskele Dipkarpaz  anayolu üzerinde  Kumyalı kavşağına yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kumyalı kavşağına yakın noktada meydana gelen trafik kazası Elmaziye Gündeş yönetimindeki KD 796 plakalı salon aracın karşı şeride geçerek Ahmet Aras yönetimindeki HS 127 plakalı Van araçla çarpışması sonucu meydana geldi.Trafik kazası sonucu KD 796 plakalı araç sürücüsü Elmaziye Gündeş ile ayni araçta bulunan Yılmaz Amin, Ömer Yıldız ve HS 127 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzcan Aras yaralandı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ LEFKOŞA'YA NAKLEDİLDİ
Trafik kazası sonucu yaralananlar Gazi Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralı olan KD 796 plakalı aracın sürücüsü Elmaziye Gündeş, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine nakledildi.
Büyük çapta zarar gören araçların ve 4 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.
Son Güncelleme: 06.12.2014 21:13
Anahtar Kelimeler:
Kumyalı Da KazaI Karpaz Yolunda KazaEsenköylü Kazada Yaralandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim