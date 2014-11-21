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Kumyalı İlkokulu Okul Aile Birliği Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kumyalı İlkokulu Okul Aile Birliği, okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Öğrencilerle birlikte Bakanlık önünde toplanan Okul Aile Birliği ve velilere KTÖS de destek verdi. Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Öztürk, okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek için salı gününden beri çocuklarını okula göndermediklerini, öğretmen atanana kadar da göndermeyeceklerini söyledi. KTÖS, bu okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek için bugün 12.00-12.40 saatleri arasında Çayırova, Büyükkonuk, Kumyalı, Yedikonuk, Mehmetçik, Ziyamet, Şht. Menteş  Zorba, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz ilkokulunda uyarı grevi de yaptı.

Kumyalı İlkokulu Okul Aile Birliği Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kumyalı İlkokulu Okul Aile Birliği, okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Öğrencilerle birlikte Bakanlık önünde toplanan Okul Aile Birliği ve velilere KTÖS de destek verdi. Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Öztürk, okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek için salı gününden beri çocuklarını okula göndermediklerini, öğretmen atanana kadar da göndermeyeceklerini söyledi. KTÖS, bu okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek için bugün 12.00-12.40 saatleri arasında Çayırova, Büyükkonuk, Kumyalı, Yedikonuk, Mehmetçik, Ziyamet, Şht. Menteş  Zorba, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz ilkokulunda uyarı grevi de yaptı.

21 Kasım 2014 Cuma 13:00
Kumyalı İlkokulu Okul Aile Birliği Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
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“ÖĞRETMEN ATANANA KADAR ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ”

KTÖS, KUMYALI’DAKİ ÖĞRETMEN SORUNUNA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 9 OKULDA UYARI GREVİ YAPTI

Kumyalı İlkokulu Okul Aile Birliği, okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Öğrencilerle birlikte Bakanlık önünde toplanan Okul Aile Birliği ve velilere KTÖS de destek verdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Öztürk, okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek için salı gününden beri çocuklarını okula göndermediklerini, öğretmen atanana kadar da göndermeyeceklerini söyledi.

Bakan dahil birçok yetkiliyle görüşmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirten Öztürk, “Bakanla görüşmeye geldik, ne hikmetse hiçbir yetkili müsait değilmiş. Bir yetkili aradı, ‘pazartesi öğretmen gelecek’ dedi. Gelmeyince biz de çocukları okula göndermeyerek eylem başlattık” dedi.

KTOS Eğitim Sekreteri Hikmet Olgaçer de, her zaman nitelikli eğitimi savunduklarını, Karpaz Bölgesinde sadece Kumyalı İlkokulu’nda birleşik sınıf kaldığını kaydetti. Bu okula da nitelikli eğitim için öğretmen verilmesi gerektiğini söyleyen Olgaçer, “işe gitmeden ücret alan 166 müşavire para ödeyen hükümet bu okula 2 öğretmen vermemekte direniyor” iddiasında bulundu.

UYARI GREVİ

KTÖS, bu okuldaki öğretmen eksikliğine dikkat çekmek için bugün 12.00-12.40 saatleri arasında Çayırova, Büyükkonuk, Kumyalı, Yedikonuk, Mehmetçik, Ziyamet, Şht. Menteş  Zorba, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz ilkokulunda uyarı grevi de yaptı.

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