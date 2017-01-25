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25 Ocak 2017 Çarşamba 08:59

KUMSAL PARKI'NDA NELER OLUYOR?

KUMSAL PARKI'NDA NELER OLUYOR?

KUMSAL PARKI'NDA NELER OLUYOR?
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KUMSAL PARKI'NDA NELER OLUYOR? 

İbrahim Bayraktar isimli genç, gece yarısı yaya olarak geçtiği parkta üç kişi tarafından ciddi şekilde dövüldü

Lefkoşa’da önceki gece 23.00 ile 24.00 saatleri arasında Kumsal Parkı’ndan yaya olarak geçen 23 yaşındaki İbrahim Bayraktar isimli kişi, henüz anlaşılmayan bir nedenden dolayı üç kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

Olayın ardından arabasında sızan İbrahim Bayraktar, sabah saatlerinde yakınlarını arayarak yardım istedi. Bayraktar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan Bayraktar’ın sol sinüs kemiğinde kırık olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

7 gün içinde ikinci olay

Yaklaşık bir hafta önce de (17 Ocak’ta) yine aynı parktan 00.30 sıralarında yürüyerek geçen bir genç, “yan baktığı” gerekçesiyle, ülkede “turist” olarak bulunan başka bir genç tarafından bacağından bıçaklanmıştı.

Kısa aralıklarla meydana gelen olay bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirirken, yürüyüş için bu parkı seçen vatandaşlar parkın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Dereboyu’nu, Bedreddin Demirel Caddesi’ne (Maliye Bakanlığı yanına) bağlayan park Lefkoşa’da yayaların kullandığı en önemli yürüyüş yollarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: Emine UYSAL


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