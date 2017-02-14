BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ, “ÇAKICI MİLLETİN DEĞİL MÜTEAHHİTLERİN VEKİLLİĞİNİ YAPIYOR”

“KUMPAS MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ İÇİNDE”

“MERKEZİ İHALE KOMİSYONU’NUN ATTIĞI HER ADIM HUKUKA UYGUN, DÜZELTİCİ VE YÖNLENDİRİCİ”



“DÜZGÜN, ŞEFFAF BİR İHALE DÜZENİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BUNDAN KAYBEDENLER VARDIR!”

İSTİFA ÇAĞRISI YAPAN ÇAKICI’YA DENKTAŞ’TAN YANIT; “BU İŞ SONUÇLANDIĞINDA BUGÜN İSTİFA ÇAĞRISI YAPAN SEN, ACABA O GÜN KENDİ İSTİFANI VERECEK MİSİN?”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, meclis kürsüsünde ‘kamu ihalelerinde devletin 2 milyon TL zarara uğratıldığı’ yönünde iddiada bulunan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı’ya, yine meclis kürsüsünden yanıt verdi, “Çakıcı milletin değil müteahhitlerin vekilliğini yapıyor” dedi.

DENKTAŞ: “KUMPAS MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ İÇİNDE” Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çakıcı’nın 2 milyonun heba edildiği iddialarının kaynağını sorarak, “bunu kime dayanarak söylüyor, bu belli değil” diyerek kumpasın Müteahhitler Birliği’nin içinde olduğunu söyledi.

Denktaş şöyle devam etti. “Benim istediğim araştırma Güzelyurt Hastanesi ihale süreci ile ilgilidir ve bunu yaparken de, ‘bu bir vesile olsun’ diyorum. Mevcut, uygulamaya giren yeni yasanın zorluklarını da bu komite not alsın, tavsiyede bulunsun istiyorum. Biz, Maliye Bakanlığı olarak kendi soruşturmamızı zaten yapıyoruz. Buda ortaya çıkacak, ben bunun arkasındayım ve çekinmem.”

Denktaş, söz konusu ihale ile ilgili, başkan dâhil 5 komisyon üyesinin verdiği kararın bütünüyle arkasında durduğunu da sözlerine eklerken; “doğru yapmışlar, doğru adım atmışlardır. 12 milyon kusur bir keşif bedeli var. Onun altında teklifler verilmiş. Teklifler açıldıktan sonra “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Özcafer biz bunu 9 milyona alacaktık’ diyor. Sayın Çakıcı, kumpas nerede? Kumpas Müteahhitler Birliği’nin içinde. Yaptığım çağrı da budur, gelin bunu ortadan kaldıralım” diye konuştu.