Kumbara Hesabında “Tam Eğitim Bursu” Birikti
Asbank 2012 yılında başlattığı Kumbara Hesabı Kampanyası’nı sonuçlandırdı.
Ülkenin köklü ve güçlü bankalarından Asbank, toplumsal sosyal sorumluluk anlayışına vermekte olduğu özel önem çerçevesinde 5 yıl önce başlattığı Kumbara Hesabı Kampanyası’nı sonuçlandırarak noter huzurunda yaptığı çekilişle şanslıları belirledi.
Ülke gençliğine eğitimle kariyer ve istihdam olanağı yaratmayı hedefleyen ve üniversite eğitimini de kapsayan kampanyanın içeriği şöyle belirlenmişti:
“ 5 öğrenciye “ tam eğitim bursu “ – Asbank Grup Şirketlerinde staj olanağı – her yıl düzenlenen bankacılık uzman yardımcılığı (MT) eğitim programına katılma hakkı ”
“ Mehmet Bozhan vv Meyra Baş
Adil vv Asya Öztürk
Özgür A. Pastırmacıoğlu vv
Alison vv Mete Irıkzade
Hasan Yaman Balman vv Ada ” Lha