Kumbara Hesabında “Tam Eğitim Bursu” Birikti

Asbank 2012 yılında başlattığı Kumbara Hesabı Kampanyası’nı sonuçlandırdı.

Ülkenin köklü ve güçlü bankalarından Asbank, toplumsal sosyal sorumluluk anlayışına vermekte olduğu özel önem çerçevesinde 5 yıl önce başlattığı Kumbara Hesabı Kampanyası’nı sonuçlandırarak noter huzurunda yaptığı çekilişle şanslıları belirledi.

Ülke gençliğine eğitimle kariyer ve istihdam olanağı yaratmayı hedefleyen ve üniversite eğitimini de kapsayan kampanyanın içeriği şöyle belirlenmişti:

“ 5 öğrenciye “ tam eğitim bursu “ – Asbank Grup Şirketlerinde staj olanağı – her yıl düzenlenen bankacılık uzman yardımcılığı (MT) eğitim programına katılma hakkı ”

Çocukları veya torunları için özel hesap açarak 5 yıl boyunca para biriktiren banka müşterileri arasında noter tarafından belirlenen 5 şanslı isim şunlar oldu:

“ Mehmet Bozhan vv Meyra Baş

Adil vv Asya Öztürk

Özgür A. Pastırmacıoğlu vv

Alison vv Mete Irıkzade

Hasan Yaman Balman vv Ada ” Lha