Kumarhanelere giriş serbest olmalı!

Yanlış okumadınız. Gazetemiz KIBRIS MANŞET de kumara ve özelde gençlerin kumar bağımlılığına karşı mücadele etme taraftarıdır. Ancak yıllardır uygulanan şartlar bırakın mücadeleyi neredeyse teşvik eder boyutlardadır. Bir taraftan kumar yasaktır ve KKTC vatandaşları, öğrenciler ile çalışma izinliler kumarhanelere giremez diyen Devletimiz diğer taraftan mahalle aralarına açılan bet ofislerle gençleri kumara ve kumar oynamaya teşvik etmekte, onbinlerce ailenin yuvasının dağılmasına, geleceğinin kararmasına sebep olmaktadır.

Bu noktadan hareketle KIBRIS MANŞET olarak yasaklamanın fayda getirmediğini düşündüğümüz için bet ofislerin şehir dışına çıkarılmasını ve yazımın devamında belirttiğim şartları sağlayan herkesin Kumarhanelere girişlerinin bile serbest bırakılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ama öncelikli şart bet ofisler şehir dışına çıkarılıp giren çıkanın harcadığı paraya kadar kontrol edilebilir şekle getirilmesi gerekmektedir.

İşte Kıbrıs Manşet gazetesinin bugünkü manşetine taşınan o yazı:

http://www.kibrismanset.com/kumarhanelere-giris-serbest-olmali-makale,1188.html