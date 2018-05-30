“kültürümüzü Yaşatalım Sergisi” Açıldı

Lefkoşa, 30 Mayıs 18 (.): “26. Gazimağusa Çocuk Festivali” kapsamında Mağusa Kültür Derneği’nin “Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi” dün akşam Buğday Camii’nde açıldı.

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Gazimağusa Çocuk Festivali’nde Yetişkinler Kulübü’nün Lefkara, seramik işi, tel kırma, koza, kabak işi, yağlı boya gibi kültürel üretimlerinin yer aldığı serginin açılışı, ülkeyi derinden etkileyen üzücü olay nedeniyle çocuklarla birlikte yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, serginin kültürü yaşatmak, ileriye götürmek ve çocuklara aktarmak için düzenlendiğini belirtti.

Cumaoğulları, eğitmenlere hediye, kursiyerlere de katılım belgesi sundu.

Sergi, 2 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI