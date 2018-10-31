“kültürel Mirasın Yıkımına Karşı Görsel Belleğin Sürdürülmesi Tasarım” Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : UNESCO ve Hacettepe Üniversitesi Projesi olarak Litvanya\'da başlayan, küratörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İncilay Yurdakul\'un üstlendiği “Kültürel Mirasın Yıkımına Karşı Görsel Belleğin Sürdürülmesi” temalı sanat ve tasarım sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.