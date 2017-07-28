Kültürel Miras Teknik Komitesi, Mağusa Surları Ve Surlar İçindeki Tarihi Eserlerde Yürütmekte Olduğu Çalışmalar Hakkında Halka Açık Toplantı Düzenledi

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Mağusa Surları ve surlar içindeki tarihi eserlerde yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla dün akşam Çifte Mazgal olarak da bilinen Martinengo Tabyası’nda halka açık toplantı düzenledi.

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Kültürel Miras Teknik Komitesi, Mağusa Surları ve surlar içindeki tarihi eserlerde yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla dün akşam Çifte Mazgal olarak da bilinen Martinengo Tabyası’nda halka açık toplantı düzenledi.

Toplantıda Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sorumlusu Tiziana Zennaro, komitenin Kıbrıslı Türk Üyesi Prof. Dr. Naciye Doratlı ve Rum üyesi Glafkos Constantinides ile projelerin uygulanmasına uzman desteği veren Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, Mağusa’daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay yaptığı konuşmada, 2014 yılından bu yana Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak Avrupa Birliği’nin maddi finansmanı ve UNDP’nin teknik desteğiyle Mağusa’da yürüttükleri çalışmalarda önemli mesafeler kaydedildiğini belirtti. Tuncay, Othello Kalesi’nde yürütülen çalışmayla başlayan ve sırasıyla Çifte Mazgal, deniz tarafındaki surlar, Akkule kara kapısı ile devam eden çalışmalara yenilerinin eklenmeye devam ettiğini anlattı.

Eserleri tamir etmekle çalışmaların sona ermediğini belirten Tuncay, asıl büyük görevin, büyük maddi kaynaklarla ve emekle tamir edilen eserlerin sürdürülebilir bakım ve idamesi için bir mekanizmanın oluşturulması olduğuna vurgu yaptı. Tuncay, aksi takdirde 5 – 10 yıl sonra “eserleri nasıl kurtarabiliriz” sorusunun yeniden sorulmaya başlanacağına dikkati çekti.

UNDP Sorumlusu Tiziana Zennaro da konuşmasında, 2012 yılından bu yana Mağusa’daki projelere Avrupa Birliği’nin 3 milyon Euro kaynak ayırdığını, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin belirlemiş olduğu projelerin UNDP tarafından uygulamaya konulduğunu anlattı. Çifte Mazgal önünde bulunan St. Mary, Carmelite, St. Anne ve Tabakhane Camisi’ndeki çalışmaların başlama aşamasında olduğunu, Canbulat Tabyası ve Deniz Kapısı’nın projelerinin hazırlanmaya başladığını kaydetti.

Komitenin Kıbrıslı Türk Üyesi Prof. Dr. Naciye Doratlı ve Rum Üyesi Glafkos Constantinides de beraber yaptıkları sunuşta, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Mağusa’da yürüttüğü çalışmaların yetkililer ve kentte yaşayanların üzerine sorumluluklar yüklemekte olduğuna, Mağusa’daki eserlerde kaydedilen ilerlemeleri başarıya döndürmek için yönetim planı geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer ise, Mağusa’daki projelerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan teknik sorunlar hakkında bilgi verdi.

(SEL) FOTOĞRAFLI