Kültürel Miras Teknik Komitesi Güney’deki İki Köyde Daha Tarihi Camilere Koruma Çalışması Başlattı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Güney Kıbrıs’taki iki köyde daha tarihi camilere koruma çalışması başlattı.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Kültürel Miras Teknik Komitesi, Güney Kıbrıs’taki iki köyde daha tarihi camilere koruma çalışması başlattı.

Komite’den alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde bulunan Aynikola (Esentepe) ve Aydın (Ayanni) köylerinde bulunan camilerde Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde Avrupa Birliği finansmanıyla UNDP-PFF tarafından konzervasyon (koruma) çalışmaları başlatıldı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi koruma çalışmaları başlatılan Aynikola ve Ayanni camilerindeki çalışmaları yerinde incelemek amacıyla önceki gün bir ziyaret düzenledi.

Çalışma çerçevesinde, her iki camide yürütülecek çalışmalarla duvarların ve minarenin güçlendirilmesi, yıkılan ve yıpranan yerlerin yeniden yapılması, sıva ve ahşap bölümlerin yenilenmesiyle çevre düzenlemesi yapılarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi planlanmakta. Yaklaşık 5 – 6 ay sürmesi öngörülen çalışmaların 2017 yılının sonuna doğru tamamlanması öngörülüyor.

MEZARLIKTA DA TAMİRAT VE DÜZENLEME YAPILACAK

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin ziyaretleri sırasında köy camilerinin yanı sıra köy mezarlıkları da ziyaret edildi. Ayanni Köy mezarlığı ve burada bulunan şehit mezarları da ziyaret edilerek burada yapılabilecek tamir ve düzenleme çalışmaları için yerinde inceleme yapıldı.

(HÖ) FOTOĞRAFLI