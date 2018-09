Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sonuçları Belli Oldu

YARIŞMANIN SERGİSİ 1 EKİM’DE AKM’DE



Lefkoşa, 12 Eylül 18 : Başbakanlık tarafından ilki düzenlenen Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı 1 Ekim Pazartesi saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sergi salonunda yer alacak. Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulduğu eserler 5 Ekim tarihine kadar sergilenecek.

2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında yer alan etkinlikler çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen fotoğraf yarışmasında, 12-18 yaş arası kategorisinde birinciliği Derman Bulunç, 19-30 yaş arasında ise Bircan Akçagil kazandı.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bizim Mirasımız, Geçmişin Gelecekle Buluşması” sloganı çerçevesinde düzenlenen yarışmada hedefin; “daha fazla insanın ve özellikle gençlern ülkenin kültürel mirasını keşfetmesine, bunlarla ilgilenmesine, bu konudaki bilgilerini artırmasına ve yaşadıkları topraklara aidiyet duygularının pekişmesine teşvik etmek” olduğu vurgulandı.

Yarışmaya katılan fotoğraflar; seçici kurulda yer alan fotoğraf sanatçıları Kadir Kaba, İsmail Gökçe ve Tijen Erol Yakup, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay ve Başbakanlık Daire Müdürü Umure Örs tarafından değerlendirildi.

Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserleri şöyle sıralandı:

12-18 YAŞ ARASI:

Birincilik ödülü; Derman Bulunç “Cumbalı Evler Surlariçi” eseri. İkincilik ödülü: Can Erdeğer “Girne Sahil Şeridi” eseri Üçüncülük ödülü, Buğçe Hoca “Saklı Manastır” eser., Başbakanlık Özel Ödülü: Sevim Kendir “Yasemin” eseri. Juri Özel Ödülü, Can Zaim Necatigil “Sesta” eseri.

19-30 YAŞ ARASI

Birincilik ödülü; Bircan Akçagil “El Emeği Sele” eseri. İkincilik ödülü, Saydam Soy “Cypriotic Milkyway” eseri. , Üçüncülük ödülü, Biray Canateş “Mağusa’nın Tarihi Manastırı” eseri. Başbakanlık Özel Ödülü, Sinan Özer “İskemleci”, Juri Özel Ödülü, Saydam Soy “ Aziz Efphemianos Kilisesi” eseri.

Ödül alan fotoğraflar ve sergileme alan fotoğrafçılar ise şöyle:

12-18 yaş kategorisi; Buğçe Hoca, Can Erdeğer, Caner Zaim Necatigil, Cem Yırık, Derman Buluç, Dilayla Özboran, İbrahim İnce, Latife Turganer, Murat Özer, Nurettin Karayeğen, Sevim Kendir, Şara Apaydın,

19-30 yaş kategorisi; Açelya Küren, Alper Alp, Aysun Eyvaz, Arif Özyanık, Ahmet Yorgancıoğlu, Bircan Akçagil, Buğra Hoca, Biray Canateş, Eren Assif, Hüseyin Yağlı, İnanç Erdoğdulu, Kader Aktaş, Mehmet But, Mehmet Küçükalkan, Müzeyyen Karabulut, Nesli Zengi, Özge Ersümer, Saydam Soy, Sinan Özer.

(EMR/ YIL)