“Kültürel Mirasımız Fotoğraf Yarışması”nın seçici kurulu toplandı

Başbakanlık tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Kültürel Mirasımız Fotoğraf Yarışması”na başvuru tarihinin dün sona ermesi ile yarışma seçici kurulu (jüri) bugün biraraya gelerek değerlendirmesini yaptı. Seçici kurul değerlendirme sonrası Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında yer alacak etkinlikler çerçevesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Kültürel Mirasımız Fotoğraf Yarışması”nın amacı; daha fazla insanın ve özellikle gençlerin ülke kültürel mirasını keşfetmesini, bunlarla ilgilenmeye, bu konudaki bilgilerini artırmasına ve yaşadıkları topraklara aidiyet duygularının pekiştirilmesini teşvik etmek.



12-18 ve 19-30 yaş kategorisinde “Bizim Mirasımız: Geçmişin Gelecekle Buluşması” sloganı çerçevesinde düzenlenen yarışmada hedefin, ülke kültürel mirasını gençlerin bakış açısı ile sergilemek olduğu ifade edildi.

