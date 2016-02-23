Kültürel Miras Teknik Komitesi Ve Undp Kundaklamayı “Sert Bir Şekilde" Kınadı

Kültürel Miras Teknik Komitesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Güney Kıbrıs’taki Denya Camisi’nin kundaklanma olayını “sert bir şekilde” kınadığını açıkladı.

Komite ve UNDP adına yapılan, Denya olayının "sert bir şekilde kınandığı" ortak yazılı açıklamada, Denya Camisi’nin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen UNDP tarafından hayata geçirilen “Kıbrıs’taki toplumlar için çok önem taşıyan tarihi yapıların desteklenmesi programı” çerçevesinde, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından belirlenen, acil önlemlere ihtiyaç duyan ilk yapılar arasında yer aldığı kaydedildi.

Komite üyelerinin 21 Şubat Pazar günü Denya Camisi’nde incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, kundaklama olayında oluşan zararın caminin çatısı ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, UNDP’nin caminin zarar gören yerlerinde başlatılan iyileştirme ve yenileme çalışmalarına gerekli yardımda bulunmaya hazır olduğu ve halihazırda caminin korunmasıyla ilgili yerel resmi kurumlarla işbirliği içerisinde olduğu kaydedildi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin aldığı kararla, ortak kültürel mirasın korunması amacıyla kurulan Teknik Komite ve UNDP’nin Denya ve Kıbrıs’taki tüm toplumların yanında durmaya ve Kıbrıs’taki tarihi yapılar için çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.