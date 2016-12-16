Kültürel Miras Teknik Komitesi , Gazimağusa’da Devam Eden Restorasyon Projeleriyle İlgili Bilgilendirdi

Kültürel Miras Teknik Komitesi, BM Kalkınma Programı ve Avrupa Komisyonu’nun kültürel mirasın korunmasına yönelik Gazimağusa’da başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi, BM Kalkınma Programı ve Avrupa Komisyonu’nun kültürel mirasın korunmasına yönelik Gazimağusa’da başlattığı çalışmalar devam ediyor.

AB tarafından finanse edilen ve BM kalkınma Programı ile Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından uygulanan projeler kapsamında Martinengo Burcu (Çifte Mazgal) ile Deniz Kapısı ve Canbulat Kapısı’ndaki surların koruma drenaj ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Avrupa Birliği tarafından 1.1 milyon Euro bütçe ayrılan bu projelerin mart veya nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

Bu projelerin tamamlanmasının ardından Çifte Mazgal’ın çevresinde bulunan 4 kilisenin de restorasyonu planlanıyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Çifte Mazgal ve surlardaki çalışmlar hakkında basını bilgilendirme gezisi düzenledi.

ZENNARO

BM Kalkınma Programı Direktörü Tiziana Zennaro, Çifte Mazgal’da yaptığı açıklamada, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi ile birlikte 2004 yılından bu yana bir çok koruma ve restorasyon projesi yürüttüklerini kaydetti.

Zennaro, çalışmalarının fiziksel uygulamalarla kısıtlı olmadığını, teknik ve stratejik yönleri ortaya çıkardıklarını söyledi.

Zennaro, BM Kalkınma Programı olarak AB Komisyonu ve Kültürel Miras Teknik Komitesi ile birlikte 15 projeye imza attıklarını, 5 projenin de devam etmekte olduğunu anlattı.

Zennaro, restorasyon ve koruma çalışmalarıyla ilgili olarak bugüne kadar 16,7 milyon Euro bütçe oluşturulduğunu, bunun 11.7 milyon Euro’sunun AB tarafından karşılandığını kaydetti.

Zennaro, Çifte Mazgal ve surlarda yapısal güçlendirne ve su kontrolü çalışmaları yapılmakta olduğunu da ifade etti.

Zennaro, bu çalışmaların ardından Gazimağusa’daki 4 kilisenin çalışmalarına başlayacaklaırnı söyledi.

COLORADO

AB Komisyonu’ndan Agustin Mayo Colorado da, yapılan çalışmalardan AB Komisyonu olarak mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak projede örnek çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Colorado, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

TUNCAY

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Ali Tuncay da, Gazimağusalı bir olarak surların kent için önemine değindi.

Tuncay, Gazimağusa’da güneşin doğudan doğup surlar üzerinden yükselerek kente ulaştığını anlattı.

Tuncay, özellikle 1963-1974 yılları arasında surların Kıbrıslı Türklerin yaşam alanı olduğunu da hatırlattı.

Kıbrıs’în 3 kıtanın birleştiği bir ada olduğunu vurgulayan Tuncay, kentteki tüm anıtların ve taşların binlerce yıl boyunca Gazimağusa’dan geçen medeniyetler mozayiğinin sessiz tanıkları olduğunu vurguladı.

Teknik Komite olarak kültürel zenginliği korumak , yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlü olduklarının farkında olduklarını belirten Tuncay, oluşturdukları işbirliğinin Kıbrıslı Türk ve Rumların yararına olacak şekilde diğer alnlara da yansıması dileğinde bulundu.

CONSTANTINIDES

Kültel Miras Teknik Komitesi üyesi şehir planlama uzmanı Glafkos Constantinides de, Gazimağusa’nın Kültürel Miras Teknik Komitesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Constantinides, restorasyon ve koruma çalışmaları sırasında kültürel yapıların tarihlerini de öğrendiklerini, bunları gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Çalışmalarının sonuç odaklı olduğunu vurgulayan Constantinides, eserlerin durumlarını stabilize etmeye çalışırken, geleceğe dönük koruma amaçlı çalışmalar gerçekleştrdiklerini ekledi.