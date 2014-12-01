Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kültürel Miras Teknik Komitesi Evretu Camii’ndeki Koruma Çalışmalarının Tamamlanmak Üzere Olduğunu Bildirdi

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Evretu Camii’ndeki koruma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Evretu Camii’ndeki Koruma Çalışmalarının Tamamlanmak Üzere Olduğunu Bildirdi

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Evretu Camii’ndeki koruma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:45
Kültürel Miras Teknik Komitesi Evretu Camii’ndeki Koruma Çalışmalarının Tamamlanmak Üzere Olduğunu Bildirdi
banner238

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Evretu Camii’ndeki koruma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

UNDP (BM Kalkınma Programı) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20. yüzyıl başlarında inşa edilen Cami, Komite tarafından öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken bir yer olarak belirlendi ve  koruma çalışmaları için hazırlanan proje UNDP-PFF (BM Kalkınma Programı Gelecek İçin Ortaklık Projesi) tarafından uygulandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Üyeleri  Ali Tuncay ve Takis Hadjidemetriou, Evretu Camii’nin korunması çalışmalarının dini mimariye örnek teşkil ettiği için büyük bir kültürel öneme sahip olduğunu kaydettiler.

Koruma çalışmalarının cami alanının temizlenmesi, aşınan dış  duvarların, pencerelerin tamiri ve çatının yeniden yapımını kapsadığı da kaydedilen açıklamada, proje kapsamında iç duvarların tamirinin de yapıldığı ve caminin yapısının desteklendiği de belirtildi.

Açıklamada, projenin yaklaşık 73,600 Euro’ya mal olduğu  ve  AB tarafından finanse edildiği de ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kültürel Miras Teknik KomitesiEvretu Camii’ndeki Koruma çalışmalarının Tamamlanmak üzere Olduğunu Bildirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim