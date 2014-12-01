Kültürel Miras Teknik Komitesi, Evretu Camii’ndeki koruma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

UNDP (BM Kalkınma Programı) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20. yüzyıl başlarında inşa edilen Cami, Komite tarafından öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken bir yer olarak belirlendi ve koruma çalışmaları için hazırlanan proje UNDP-PFF (BM Kalkınma Programı Gelecek İçin Ortaklık Projesi) tarafından uygulandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Üyeleri Ali Tuncay ve Takis Hadjidemetriou, Evretu Camii’nin korunması çalışmalarının dini mimariye örnek teşkil ettiği için büyük bir kültürel öneme sahip olduğunu kaydettiler.

Koruma çalışmalarının cami alanının temizlenmesi, aşınan dış duvarların, pencerelerin tamiri ve çatının yeniden yapımını kapsadığı da kaydedilen açıklamada, proje kapsamında iç duvarların tamirinin de yapıldığı ve caminin yapısının desteklendiği de belirtildi.

Açıklamada, projenin yaklaşık 73,600 Euro’ya mal olduğu ve AB tarafından finanse edildiği de ifade edildi.