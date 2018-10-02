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Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Dün Akşam Yapıldı

Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Dün Akşam Yapıldı

02 Ekim 2018 Salı 07:22
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Dün Akşam Yapıldı

ERHÜRMAN: “KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR”


Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türkler’in övünecekleri bir kültürel mirasları olduğunu  ancak, kültürel mirasa yeterince sahip çıkılamadığını bu yüzden daha yapılabilecek çok şey olduğunu söyledi.


Başbakanlık tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sergisi” açılışı ve ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi.


2018 Avrupa Kültür Miras Yılı kapsamında düzenlenen etkinlik Başbakan Tufan Erhürman,  Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan’ın  katılımıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül töreninde yer almayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sergi açılışına katıldı.


Daha fazla insanın ve özellikle gençlerin ülkenin kültürel mirasını keşfetmesine, bu konudaki bilgilerini artırmasına ve yaşadıkları topraklara aidiyet duygularının pekişmesine teşviki amaçlayan yarışma “Bizim Mirasımız: Geçmişin Gelecekle Buluşması” sloganı çerçevesinde düzenlendi.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreni ve sergi açılışı yarışma hakkında kısa bilgi verilmesiyle devam etti.  Etkinlik BRT’nin katkılarıyla hazırlanan kısa tanıtım filmi gösterimi ve Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından ödül takdimi ve sergi açılışıyla sona erdi.


ERHÜRMAN: “KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKTIKLARINI GÖSTERMEK…”


Başbakan Tufan Erhürman gecede yaptığı konuşmada, “kültürel mirasa sahip çıktıklarını hem göstermek hem de yeni nesillere bu mirasa hep birlikte sahip çıkmaları  ve  bunu daha ileriye taşımaları gerektiğini bir mesaj olarak iletmek” düşüncesiyle bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. 


BRT Kurumuna kısa film için teşekkür eden Erhürman, “Gösterdiler ki bir tanıtım filmini BRTK en iyi şekilde hazırlayabilir, bunun için devletin bütçesinde 1 TL bile çıkmasına gerek yok, biz bunu yapabiliriz mesajı verdiler. Ben de bunun ardından başka kamu spotları ve tanıtım filmleri için BRT’ye baş vurur oldum” dedi.


“ÖVÜNECEĞİMİZ BİR KÜLTÜREL MİRAS AMA…”


Kıbrıslı Türkler’in övünecekleri bir kültürel mirasları olduğunu belirten Erhürman,”Ama şu ana kadarki halimizle övünmememiz gereken bir nokta da var, maalesef kültürel mirasımıza yeterince sahip çıkıyor muyuz ve bizim dışımızdakilere yeterince tanıtabiliyor muyuz sorusunun yanıtı bende henüz evet değil ve bu yüzden daha yapılabilecek çok şey var” dedi. 


Erhürman, yarışmada ödül alan eserleri gördükten sonra Turizm ve Çevre Bakanı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’yla ortak çalışmalar yürüterek Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında kullanabilecekleri yepyeni ve birbirinden güzel araçlara sahip olacaklarını ifade etti.


Bugün dünyada tanıtımın turizm araçları dışında internet aracılığıyla çok daha etkili bir şekilde yapıldığını ifade eden Erhürman, sergilenecek ve ödül alacak fotoğraflarla bu olanağa  sahip olacaklarını, memleketlerinin güzelliklerini gençlerin gözüyle tüm dünyayla paylaşma fırsatı yakalamış olacaklarını kaydetti.


Erhürman, bu etkinliği her yıl devam ettirmeyi düşündüklerini de kaydetti.


ÖDÜL ALAN FOTOĞRAFLAR 
12-18 ve 19-30 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini Kadir Kaba, İsmail Gökçe, Tijen Erol Yakup, Umure Örs ve Ali Tuncay yaptı.


Ödül alan ve sergilenmeye layık görülen eserler 5 Ekim Cuma gününe kadar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek.


12-18 yaş kategorisinde Derman Bulunç, “Cumbalı Evler Surlariçi”  isimli fotoğrafıyla birinci, Can Erdeğer “Girne Sahil Şeridi” isimli fotoğrafıyla ikinci, Buğçe Hoca “Saklı Manastır” isimli fotoğrafıyla üçüncü gelirken; Sevim Kendir “Yasemin” isimli eseriyle Başbakanlık Özel Ödülüne, Caner Zaim Necatgil de “Sesta” isimli fotoğrafıyla Jüri özel ödülüne layık görüldü.


19-30 yaş kategorisinde ödüle layık görülen katılımcılar ise şöyle:
“1. Bircan Akçagil, “El Emeği Sele”, 2. Saydam Soy “CyprioticMilkyway”, 3. Biray Canateş “Mağusa’nın Tarihi Manastırı”, Başbakanlık Özel Ödülü Si,nan Özer “İskemleci”, Jüri Özel Ödülü, Saydam Soy, “Aziz Efphemanios Kilisesi”.

Son Güncelleme: 02.10.2018 10:35
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