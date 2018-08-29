“Kültürel Miras” Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul Üyeleri Belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık “Kültürel Miras” Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul (juri) üyeleri belirlendi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında yer alacak etkinlikler çerçevesinde, bu yıl ilk kez düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık “Kültürel Miras” Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul (juri) üyeleri belli oldu.

31 Ağustos 2018 tarihinde son başvuruların yapılacağı fotoğraf yarışmasının Seçici Kurul (juri) üyeleri, Fotoğraf Sanatçısı Kadir Kaba, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Gökçe, Fotoğraf Sanatçısı Tijen Erol Yakup, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay ve Başbakanlık Daire Müdürü Umure Örs olarak belirlendi.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara http://www.kulturelmiras.org/ sayfasından ulaşılabilecek.

