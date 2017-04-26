Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Merkezi Faaliyetlerine Başladı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi, modern teknoloji ile donatılmış restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında taşınabilir eserlere yönelik faaliyetlerine aktif olarak başladı.

ATAOĞLU: “MERKEZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ VAR”

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.):Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi, modern teknoloji ile donatılmış restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında taşınabilir eserlere yönelik faaliyetlerine aktif olarak başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi’nin, Lefkoşa Surlariçi gibi tarihi bir bölgede ve tarihi bir binada yer almasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu, yıllar önce kurulmuş olmasına rağmen geç hizmete girmiş olmasının, konu üzerinde yetişmiş uzman kişilerin azlığından kaynaklandığını ifade ederek, merkezin her şeye rağmen sonunda hizmete geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Laboratuvardaki çalışmaları yakından takip eden Ataoğlu, konservatör ve teknisyenler ekibinin elinden çıkan koruma ve konservasyon işlerin hem etkileyici, hemde gurur verici olduğunu da ifade etti.

“Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin atan kalbidir ve eserlerimizin sağlıklı bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla merkezin çok önemli bir işlevi vardır” diyen Ataoğlu, daha kapsamlı restorasyon ve konservasyon işlemleri gerçekleştirilebilecek konuma getirilmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

DERVİŞ PAŞA KONAĞI MÜZESİ AÇILIŞ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli de, yıllardır merkezin hizmete geçmesi için çok çaba verildiğini, nihayetinde doğru kadro ile işe başlandığını ve kısa sürede çok yol katedildiğini belirtti.

Azimli, ilk aşamada taşınabilir etnografik ve arkeolojik eserlere yönelik yapılan çalışmalarda, restorasyonu yeni bitmiş Derviş Paşa Konağı ve Müzesi’nin açılış çalışmaları için maden, pişmiş toprak, çini, cam, taş, kağıt ve tekstil atölyeleri kurularak, eserlerinin öncelikli olarak yapılmasına başlandığını, karışık malzemeli eserler, ahşap, tekstil, yağlı boya, su altı eserleri, film – mikrofilm-dijital veri koruma ve eğitim atölyelerinin de kısa zamanda kurulmasının planlanmakta olduğunu belirtti.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Merkezi’nin, çalışma ve organizasyon danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Müge Şevketoğlu da, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Arkeoloji Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi ile ortak yürütülecek hizmetiçi eğitim programlarının önemini vurguladı.

Uygun iklimlerde depolama, kırılgan eserlerin kazıdan çıkarılması, kazı sonrası eserlerin ilk yardım bakımı gibi konular üzerinde konservatör Pembe Özen tarafından belli aralıklarla bölgelerde bilgilendirme seminerleri yapılacağını ifade eden Şevketoğlu, son uygulama metodlarının tanıtılacağını açıkladı.

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