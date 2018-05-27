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Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili derneklerden mali yardım için başvuru kabul edecek

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2018 yılında yapacağı mali yardımlar için, 18-29 Haziran tarihleri arasında başvuru kabul edecek.

Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili derneklerden mali yardım için başvuru kabul edecek

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2018 yılında yapacağı mali yardımlar için, 18-29 Haziran tarihleri arasında başvuru kabul edecek.

27 Mayıs 2018 Pazar 07:43
Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili derneklerden mali yardım için başvuru kabul edecek

BAŞVURULAR 18-29 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA…
Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2018 yılında yapacağı mali yardımlar için, 18-29 Haziran tarihleri arasında başvuru kabul edecek.
Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, tüzüğün amacında da belirtildiği üzere mali yardımlar; güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.

YARDIM İÇİN AYRILAN BÜTÇE 1 MİLYON TÜRK LİRASI
Kültür Dairesi tarafından tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeye toplam 1 milyon Türk Lirası konuldu. Proje bazlı yapılacak yardımlar için her dernekten iki farklı proje kabul edilecek olup, her derneğe yapılabilecek toplam yardım miktarı 80bin Türk Lirası ile sınırlandırılıyor.

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1 Ocak- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru yapılacak.
23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde tanımlanan dernekler başvurabilecekler.

DETAYLAR WWW.KKTCKULTURDAİRESİ.COM ADRESİNDE
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, katılım koşulları ile ilgili detaylar, başvuru formları ve beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor. Katılım koşulları arasında, halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği de ifade ediliyor. Ayrıca derneklerin yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacak oldukları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de belirtiliyor.
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 10:52
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