Kültür Dairesi Fotoğraf Söyleşisi Düzenliyor

Kültür Dairesi yarın saat 16.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde fotoğraf söyleşisi düzenliyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Seçici Kurul üyeleri Seçkin Tercan, Ebru Ceren Uzun Uysal ve Akın Acar’ın konuk olacağı söyleşide, “hazır olması halinde”, yarışma sonuçları da açıklanacak.

Fotoğraf sanatçılarının ve fotoğrafa ilgi duyanların davet edildiği söyleşi, halkın katılımına açık olarak düzenleniyor.

Söyleşide seçici kurul üyeleri, fotoğraf sanatı ile ilgili görüş ve düşüncelerinin yanı sıra ülkedeki deneyimlerini paylaşacak.

Öte yandan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya ve sergilemeye değer bulunacak eserler 23 Aralık – 2 Ocak tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sergilenecek. Yarışmanın ödül töreni ise sergi açılışında gerçekleştirilecek.