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12 Ocak 2017 Perşembe 14:04

Kullanıp Attılar

Çamurdan çıkarılmak için özel çekici kullanıldı

Kullanıp Attılar
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Kullanıp Attılar
Demokrat Parti binası önünde park yerinde bulunduğu sırada kimliği meçhul kişi ya da kişilerce çalınan araç polisin yoğun çalışmaları sonucu dün akşam Hamitköy ile Haspolat arasındaki ormanlık arazide bulundu.

Lefkoşa’da 6 Ocak tarihinde Demokrat Parti binası önünde park yerinde bulunduğu sırada kimliği meçhul kişi ya da kişilerce çalınan EN 209 plakalı araç polisin yoğun çalışması sonucu dün akşam Hamitköy ile Haspolat arasında yer alan ormanlık arazide bulundu.

Çamurdan çıkarılmak için özel çekici kullanıldı

Dün akşam saat 18.00 sıralarında dört metrelik çamura saplanmış vaziyette bulunan çalıntı araç, çekici ve vatandaşların yardımıyla dört saat süren uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi.

Derindağ ve Malek’in ekiplerinin başarısı

Lefkoşa Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ve Devriyeler Amiri Kutlay Malek’in ekibinin başarılı çalışması sonucu bulunan araç, incelenmek üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Araç, 6 Ocak tarihinde Demokrat Parti binası önünde park halindeyken çalınmıştı.

Polis, aracı çalan zanlıları bulmak için geniş çaplı soruşturma yapıyor.


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