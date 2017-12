Kukla Seçmeye Ve Kukla Olmaya Gerek Yok!



Siyaset Bilimleri Uzmanı Hakan Gündüz, toplumun büyük bir bölümünün siyaset ve siyasilere güvenini yitirmesi nedeniyle apolitik bir tutum izlediğini belirtti. Gündüz, özellikle gençlerin ve kadınların tamamen politikadan uzaklaştığını belirterek, Bunun nedeninin ise, mevcut politik çevrelerin yaptığı politika tarzındaki ciddi etik sıkıntılarından kaynaklandığını kaydetti. Gündüz, politikanın bugün rüşvetle, yağmayla, peşkeşle, haksız kazançla, haksız çıkar sağlamakla, yolsuzlukla, fuhuşla anılır olduğunu ifade ederek, Türkiye kamuoyunun bile bu haberlerle meşgul olduğunu ifade etti. Gündüz, bu seçimden sonra yine İkili ya da üçlü, kirli, gizli ittifaklarla kurulan koalisyon dönemlerinin devam edeceğine dikkat çekerek, "siyah ile beyaz kadar birbirine zıt partiler koalisyon yapmaya devam edecek" dedi. Gündüz, baskın gelen bu seçimde bireylerin aday olma konusunda isteksiz davranmasının olağan bir durum olduğunu belirterek, aday belirlemeden önce yapılan tespitlerin bu yönde olduğunu kaydetti. İnsanlar sorunun kendilerinden olduğu gibi çözümün de kendilerinden kaynaklanmayacağını düşündüğünü ifade eden Gündüz, bunun birkaç nedeninin olduğunu söyledi.Gündüz, en önemlisinin yaratılan düzenin bir alt düzen görünümünde olması olduğunu belirterek, “kendi kaderimizi belirleyebildiğimiz, kendimizi yönetebildiğimiz, bir düzen yaratamamış olmamızdan bahsediyoruz. Ne yaparsak yapalım biz Ankara hükümetlerinin diktesi olmaksızın bir politika üretmek ya da politik bir uygulama yapmamız imkânsızmış gibi algılanıyor. Haliyle insanlarımız da ‘çıkıp onun bunun maşası olacağıma politikaya hiç soyunmam’ mantığı güdüyor. Çok da haklılar” diye konuştu.Gündüz, politikanın pratikte bu yönde olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti, “Denktaş gitti Talat geldi, Talat gitti Eroğlu geldi, Eroğlu gitti Akıncı geldi ama çözümsüzlük politikası ve çözümsüzlük hiç değişmedi. 2003’ten sonra UBP, CTP, DP, ÖRP neredeyse tüm partiler iktidar oldu, taban tabana zıt partiler de iktidar oldu ama ülke sorunları çözülmesi bir yana gün be gün her şey daha kötü oldu. Halk “demek ki” diyor “biz ne yaparsak yapalım, kimi seçersek seçelim bir şey değişmiyor. Biz sadece oynatılan kuklaları seçiyoruz. Ama kukla oynatıcıları biz değiliz. O zaman kukla seçmeye de kukla olmaya da gerek yok”Gündüz, özellikle gençlerin ve kadınların tamamen politikadan uzak olduğunu belirterek, mevcut politik çevrelerin yaptığı politika tarzında ciddi etik sıkıntılar olduğunu kaydetti.Gündüz, politikanın bugün rüşvetle, yağmayla, peşkeşle, haksız kazançla, haksız çıkar sağlamakla, yolsuzlukla, fuhuşla anılır olduğunu ifade ederek, Türkiye kamuoyunun bile bu haberlerle meşgul olduğunu belirtti.Gündüz, “Vatandaş yapılan sevgili iddiaları, 5 milyona sevgiliye alınan villalar, haksız dağıtılan mallar, mülkler, ihaleler, kredilerden alınan komisyonlar, devleti zarara uğratacak nitelikte yapılan atamalar, yandaşları işe almalar, yapılamayan yollarda kaybolan cinayet gibi trafik kazaları, hastanelerde derman bulamadan ölen ya da sürünen vatandaş grupları, devlet okuluna çocuğunu gönderemediği için her ay maddi yükün altında ezilen insan manzaraları, her gün ülkede yaşanan tecavüz sarkıntılık, kavga, bıçaklama, kurşunlama, hırsızlık olayları, dolup taşan hapishane ama her gün vatandaş yapılan yüzlerce yeni insan. Bunlar hep kamuoyunun önünde yaşanırken, bunlar hep siyasi irade ışığında olurken insanların siyasetten uzak durması kadar doğal ne olabilir ki” diye konuştu. Gündüz, “Bu ülkede yapılacak en son iş olarak algılanmakta bugün siyasettir” diyerek, birçok eski siyasetçinin aday olmadığını, ancak sanki çok fedakârlık yapmışlar ve çekilmişler gibi duyurulduğunu belirtti.Gündüz, “Emin olun, onlar bile artık bu siyasal yapının içinde yer almayı hazmedemiyor” diyerek, “fedakârlık yaptıkları için değil bu yapıyı hazmedemeyenler tekrardan aday olmadı. Oysahazmedebilenler tekrar aday olmakta tereddüt bile etmediler. Bazı partilerde nerede ise yeni yüz yok. Hep eski siyasiler. Bu düzeni yaratanlar ve bu düzenden nemalananlar dimdik ayakta ve hepsi de aday. Bu noktada yanılmayalım kandırılmayalım” dedi.Gündüz, bazı partilerin değişim dediğini, üstelik bu partilerin çoğu zaman iktidar koltuğunda uzun yıllar yer almış partiler olduklarını belirterek, halkın bunları samimi bulmadığını, 2003 yılından beri iktidardaydınız, o halde neden değiştirmediniz diye sorduğunu söyledi.Gündüz, çoğu partinin samimiyetsiz olarak algılandıklarına dikkat çekerek, kadrolarını yenilediklerini söyleyip, eskiler aday olmadı deyip, çocuklarını yeğenlerini akrabalarını aday yaptıklarını kaydetti.Gündüz, şunları kaydetti, “Dinozorları gönderdik deyip dinozor yavrularını aday yapıp değişim diyorlar. Bu da kamuoyunun önünde oluyor. O yüzden değişim diye yola çıkan birçok parti de, bu yüzden halkı kandırıyormuş gibi algılanıyor. Halkın, özellikle bu düzeni değiştirmek isteyen kesimin, hayal kırıklığını hayal kırıklığı ekliyor. Değişim deyip yıllarca iktidar olan bu partiler değişimin “d” sini bile aşamamışken şimdi tekrar değişim sloganı ile yola çıkıyorlar. Gündüz, böyle bir siyasal iklimde baskın bir erken seçime gidileceğini belirterek, kimsenin bu seçimden ülke sorunlarını çözecek bir meclis aritmetiği beklememesini söyledi. Gündüz, bu seçimden sonra yine İkili ya da üçlü, kirli, gizli ittifaklarla kurulan koalisyon dönemlerinin devam edeceğine dikkat çekerek, "siyah ile beyaz kadar birbirine zıt partiler koalisyon yapmaya devam edecek. Bugün birbirine hayâsızca söven, çamur atan parti koalisyonları devam edecek. Hükümet içinde hükümetçilik oyunları devam edecek. Ankara'ya hangimiz daha iyi yanaşır, başını okşatır yarışı yapan koalisyon ortakları devri devam edecek. Ve iki, iki buçuk yıl içinde tıkanan meclis aritmetiği ülkeyi tekrar seçime götürecek" şeklinde konuştu.